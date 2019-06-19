Sakarya ile Oş kardeş şehir oldu

Sakarya ile Oş arasında Kardeş Şehir Protokolü AKM’de gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Programda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşov, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, çeşitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenler, Türksoy Genel Sekreteri Düsein Kaseinov, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci, Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı ile TÜRKSOY mensupları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda misafir yer aldı. Mehteran gösterisiyle başlayan program Milli marşların okunmasıyla devam etti.

“Hep birlikte Oş’ta buluşalım”

Kırgızistan tanıtım filminin ardından konuşan Oş Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşov, “Sakarya’da bulunmaktan çok mutluyum. Kardeş Türk halkını Oş halkı adına selamlıyorum. Öncelikle Başkan Ekrem Yüce’ye Oş ve Sakarya halkının kardeşlik bağını geliştirmek ve kültürüne katkıda bulunmak adına attığı bu adımlardan ötürü teşekkür ediyorum. 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Oş şehri, kardeşlerini ağırlamaktan mutluluk duyacaktır. Bu etkinlikler Oş şehrinin zengin kültürünü ve tarihini Türk dünyasına tanıtmak için bir fırsattır. Bu vesileyle tüm katılımcılara Oş’a davet ediyorum. Asırları geride bırakan tarihe sahip iki şehrin ilişkilerinin bundan sonra daha da gelişeceğine inancım tamdır. Bugün iyi niyet protokolü imzalamak için buradayız. Sakarya’nın tarihi zenginliklerini, ekonomik ve kültürel açıdan ne kadar geliştiğini biliyoruz. Oş şehri de 3000 yıllık tarihiyle İpek Yolu üzerinde Orta Asya’nın tarihi şehridir. İnşallah bugünkü buluşmamız önümüzdeki süreçte kardeşlik bağlarımızın güçlenmesini sağlayacaktır. Bu vesileyle Oş ile Sakarya arasında yeni iş alanları açılmasını teklif ediyor ve tüm Sakaryalıları Oş şehrimizde görmeyi bekliyoruz” dedi.

“Hedeflere ulaşmak için birlikte hareket”

Sakarya’nın tanıtım filminin ardından kürsüye çıkan ve tüm misafirleri Sakarya’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Hemşehrilerimin verdiği güç ve destekle Sakarya için en iyi şekilde çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün bir arada olmamız da gelecek günlerde buluşacağımız ulusal ve uluslararası programlar zincirinin başlangıcı olacağına inancım tamdır. Yine tüm Sakarya’nın ve paydaşlarımızın desteklerini devam ettirmelerini önemsiyoruz. Zira şehrin dinamikleri ile birlikte yol almak hedeflerimize ulaştırmamızı hızlandıracak, örnek bir kent olmamızı sağlayacaktır. Gurbeti yaşamak Anadolu insanının kader yazgısıdır. Ata yurdu topraklarımızı ve kardeşlerimizi özlüyor, her daim birlikte ne yapabileceğimizin derdini taşıyoruz. Bugün burada Sakarya- OŞ kardeş şehir belediyeler iyi niyet protokolünü imzalayarak Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Anlaşmaları’ doğrultusunda iki şehir arasında ebedi dostluk, kardeşlik ve iş birliğini geliştirme yolunu açmış olacağız. Türk dünyamıızın değerli temsilcileri ve halkları; Sakarya’da ayrı bir yere sahiptir. Sakarya hepimizin evidir. Sakarya; bereket ve izzettir” diye konuştu.

“Fikir yarışması geleceğe ışık tutacak”

Sakarya 2071 Vizyonu Kentsel Geliştirme Planı ve Uluslararası Fikir Yarışması ile şehrin geleceğine ışık tutacaklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “2019 Türk Dünyası Diriliş ve Tarih Şehri konumunda Sakaryamız olacak ve Türk Dünyasında şehircilik politikalarının geliştirilmesi, müşterek şehirciliğin tesis edilmesinde Sakarya önemli bir rol alacaktır. Dolayısıyla Sakarya’nın tüm sınırlarını kapsayan bir gelişme planı fikir yarışmasının yapılmasına karar verdik. Hazırlıklarımıza başladık. Bu yarışmadan alacağımız fikirler ve öneriler Sakarya’nın 2071 vizyonunu ortaya koymamıza, kalkınma ve gelişme politikalarını belirlememize, fiziksel planlarımıza yön vermemize ışık tutacak, ayrıca bizlere rehberlik edecektir” şeklinde konuştu.