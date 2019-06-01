Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mayıs ayı raporu: 157 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ayda yaptıkları operasyon ve uygulamalarda bin 248 şahsı yakalarken, 157 şahsı da tutukladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve ilçelerde huzurlu bir şehrin olması için kararlı çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri mayıs ayında yaptıkları operasyon ve uygulamalarda bin 248 şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 157’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Asayiş ekipleri durmuyor"

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise şehir merkezinde suça ve suçlulara göz açtırmıyor. Ekipler hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli zanlı, yaralama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.B. isimli şahıs, cinsel istismar suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şüpheli, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. isimli şüpheli, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimi zanlı, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G. isimli şahıs, 6136 muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. K. isimli şüpheli, hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., isimli zanlı, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C. isimli şahıs ile çeşitli suçlardan aranması olan 62 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan ekipler yaptıkları şok uygulamada 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 231 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 7 adet otomobil ile 4 adet motosiklet ele geçirildi.