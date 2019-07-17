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Sakarya için sağanak uyarısı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:30
Sakarya için sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - Sakarya'da etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sakarya'da etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:30
  1. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü
  2. sağanak
  3. Sakarya
  4. yağış

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