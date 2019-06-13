0553 313 94 23

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy’dan İHA’ya ziyaret

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İhlas Haber Ajansı’nı (İHA) ziyaret etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:06
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy’dan İHA’ya ziyaret

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İhlas Haber Ajansı’nı (İHA) ziyaret etti.


Sakarya’daki medya kuruluşlarını gezen Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ziyaret etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Sebahattin Karakoç, Sabahattin Zaim Yurt Müdürü Paşa Odabaş’da yer aldı. İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya’da daha çok gence spor yaptırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, Sakarya medyasının da spora olan desteğine teşekkür etti.



“Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum”


Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ziyarete yaptığı açıklamada, “16 ilçede, spor sahaları salonlar, yurt binaları ve gençlik merkezleri başta olmak üzere 60’a yakın tesisle, bine yakın personelimizle 50’ye yakın branşta, gençlere hizmet veriyoruz.2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi ile birlikte tatile çıkan öğrencilerimizi, spor tesislerimize bekliyoruz.İl Spor Merkezlerimizin yanı sıra, Gençlik Merkezleri ve Yurt Hizmetlerimizle ortaklaşa düzenlenecek olan Yaz Spor Okullarına İl genelindeki tüm çocuk ve gençlerimizi bekliyoruz. Çocuk ve gençlerimizin, yaz döneminde spora yönlendirilmeleri fiziksel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlayacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından son yıllarda gerek sportif faaliyetler, gerekse tesisleşme açısından İlimiz önemli mesafeler kat etti. Spor Şehri Sakaryamıza başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Sakarya Valimiz Sayın Ahmet Hamdi Nayir’e, Sakarya Milletvekillerimize ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye, Gençlik ve Spor Ailesi olarak şükranlarımı sunuyorum. Yazılı ve görsel basını yakından takip ediyorum. Siz değerli medya mensuplarına da spora göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, İl Müdürü Arif Özsoy’a teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile mükemmel gelecek” konuşuldu
    1. MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile..
    2. Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
    3. Didim Belediyesinde birimler düzeyinde..
    4. "Asayişten Cepheye Milli Mücadelede..
    5. Didim orman kampının geleceği belirsiz
    6. İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş’tan..
    7. Çiftçilere ’Anız yakmayın’ uyarısı
    8. Siirt’te çeşitli suçlardan aranan 3..
    9. Bodrum’da dilenci operasyonu
    10. Okullarda "tatil zili" yarın çalacak
    11. İş yerinden para çalan hırsız..
    12. (Düzeltme) Başkent’te çatısı yanan..
    13. Van’da "Güvenli Gençler, Umutlu..
    14. Esed rejiminden İdlib'e saldırı:..
    15. Badem ağacından 5 tür meyve topluyor
    16. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    17. Çocukları gıdıklamak zararlı mıdır?
    18. Araştırmada dikkat çeken sonuçlar!..
    19. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian:..
    20. Bilecik’te spor merkezleri büyük ilgi..
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı