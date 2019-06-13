Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy’dan İHA’ya ziyaret

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İhlas Haber Ajansı’nı (İHA) ziyaret etti.

Sakarya’daki medya kuruluşlarını gezen Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ziyaret etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Sebahattin Karakoç, Sabahattin Zaim Yurt Müdürü Paşa Odabaş’da yer aldı. İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya’da daha çok gence spor yaptırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, Sakarya medyasının da spora olan desteğine teşekkür etti.

“Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ziyarete yaptığı açıklamada, “16 ilçede, spor sahaları salonlar, yurt binaları ve gençlik merkezleri başta olmak üzere 60’a yakın tesisle, bine yakın personelimizle 50’ye yakın branşta, gençlere hizmet veriyoruz.2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi ile birlikte tatile çıkan öğrencilerimizi, spor tesislerimize bekliyoruz.İl Spor Merkezlerimizin yanı sıra, Gençlik Merkezleri ve Yurt Hizmetlerimizle ortaklaşa düzenlenecek olan Yaz Spor Okullarına İl genelindeki tüm çocuk ve gençlerimizi bekliyoruz. Çocuk ve gençlerimizin, yaz döneminde spora yönlendirilmeleri fiziksel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlayacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından son yıllarda gerek sportif faaliyetler, gerekse tesisleşme açısından İlimiz önemli mesafeler kat etti. Spor Şehri Sakaryamıza başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Sakarya Valimiz Sayın Ahmet Hamdi Nayir’e, Sakarya Milletvekillerimize ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye, Gençlik ve Spor Ailesi olarak şükranlarımı sunuyorum. Yazılı ve görsel basını yakından takip ediyorum. Siz değerli medya mensuplarına da spora göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, İl Müdürü Arif Özsoy’a teşekkür etti.