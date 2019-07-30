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Sakarya en yaşanılabilir şehir olma yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde gerçekleşen Sakaryaspor Yaz Futbol Okulu açılış töreninin ardından Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı ziyaret etti.

30 Temmuz 2019 Salı 17:44
Sakarya en yaşanılabilir şehir olma yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde gerçekleşen Sakaryaspor Yaz Futbol Okulu açılış töreninin ardından Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı ziyaret etti.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken karşıladı. Gerçekleşen ziyarette Başkan Yüce, Serdivan’a yapılan hizmetler hakkında bilgiler aldı. Yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Yüce, gerekli olan hizmetlerin en kısa zamanda yerine getirilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Öncelikle başkanımıza nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. İlçemiz de önceliği bulunan hizmetleri başkanımıza sunarak en kısa zamanda çalışmaların gerçekleştirileceğinin müjdesini aldık. Serdivan’da spor turizminin gelecek vaat eden etkinliklerinden birisi olan yamaç paraşütünün gelişmesi için çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Rabbim birlikteliğimizi daim etsin” dedi.


Başkan Ekrem Yüce ise, “Her geçen gün gelişen ve büyüyen Serdivan şehrimizin önemli noktalarından birisi haline gelmiş durumdadır. Bu gelişme ivmesinin sürmesi ve var olan potansiyellerin değerlendirilmesi en büyük önceliklerimizdendir. Bu doğrultuda Serdivan Belediyesi ile işbirliği içerisinde hem ilçemize hem şehrimize hem de ülkemize katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için büyük bir titizlikle çalışacağız. Sakarya tüm ilçeleriyle birlikte Türkiye’nin en yaşanılabilir şehri olma yolundaki adımlarını atmayı sürdürecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:44
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