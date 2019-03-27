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Sakarya Cumhur ile ayağa kalktı

Balıkesir’de 2.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:49
Sakarya Cumhur ile ayağa kalktı

Balıkesir’de 2. Sakarya Mahallesi, Cumhur İttifakı’nın mitingiyle ayağa kalktı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir, 31 Mart’ta şehrine sahip çıkacak" dedi.


Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 2. Sakarya Mahallesi’nde düzenlenen mitingde yüzlerce Sakaryalıya seslendi. Mitingde mahalleliye konuşan Yücel Yılmaz, "Size daha huzurlu, daha güvenli, daha mutlu bir şehir sözü veriyorum" dedi.


Yılmaz, "Gönüllerinize girip güveninize layık olduk"


5 yıllık Karesi Belediye Başkanlığı döneminde 1. ve 2. Sakarya Mahallesi’nde güzel işlere imza attıklarını belirten Yücel Yılmaz, "Allah, 5 sene Karesi’ye, Sakarya’ya hizmet etmeyi nasip etti. Bu coşkunuz, bu sevginiz gösteriyor ki güzel çalışmaların yanı sıra gönüllerinize girmiş, güveninize layık olmuşuz. Sizlere hizmet etmek bizim en büyük enerji kaynaklarımızdan birisi. 5 yıl boyunca sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalıştık. Allah’a şükürler olsun sizlere mahcup olmadan, en küçük bir yorgunluk hissetmeden bugünlere geldik. Bugün Cumhur İttifakı ile dünümüzden daha güçlüyüz. Çünkü bizim dünya görüşümüz, inandığımız ve sahip çıktığımız değerler, yaşam tarzımız aynı" dedi.


Yılmaz, “Balıkesirliler şehrine sahip çıkacak


"Bu bir hizmet yarışıdır" diyen Yücel Yılmaz, "Dinçer Orkan başkanımız Karesi’de, ben Büyükşehir’de gecemizi gündüzümüze katıp 5 yıl boyunca sizlere hizmet edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın; Kuvayi Milliye şehri Balıkesir, 31 Mart’ta şehrine sahip çıkacak. Birileri ezbere konuşup dedikodu üretiyor. Neymiş biz Küçük Sanayi Sitesi’ni taşıyacakmışız. Arkadaş, Küçük Sanayi Sitesi yerinde duracak yerinde. Biz vatandaşımızın istemediği hiçbir işin altına imza atmadık, atmayacağız. Biz hiçbir zaman bahane üretip çaresizlik siyaseti yapmadık, yapmayacağız. Dedikodudan medet umarak vatandaşımın aklını bulandırmaya çalışanlar bilsin ki, millet her şeyi görüyor, biliyor" açıklamasında bulundu.


Yılmaz, “Hem gönül alacak, hem istihdam sağlayacağız”


Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü kadrolarla daha fazla güçlendiklerini söyleyen Yücel Yılmaz, "Balıkesir milliyetçi, Kuvayi Milliye Şehri. Bizler, bir araya gelip Balıkesir’in ihtiyaç duyduğu hizmetlerin hepsini tek tek yapacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yapılanmasını tamamladı, kurumsallaştı, bundan sonra hizmet etme vakti. Hem gönüllere gireceğiz hem de istihdam alanları oluşturacağız. Sizlere inanıyorum, güveniyorum; 31 Mart hepimizin bayramı olacak inşallah" dedi.


AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Karesi Belediye Başkan Adayı Dinçer Orkan, Balya Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan, MHP Karesi İlçe Başkanı Ceyhun Demirakın’ın eşlik ettti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:49
  1. doğa

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