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Sakarya Caddesi yeşile doyacak

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa başlattığı Kızılay bölgesi yenileme çalışmaları aralıksız sürerken, yaya bölgesi çok sayıda ağaçla yeşilleniyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:34
Sakarya Caddesi yeşile doyacak

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa başlattığı Kızılay bölgesi yenileme çalışmaları aralıksız sürerken, yaya bölgesi çok sayıda ağaçla yeşilleniyor. Bu kapsamda Sakarya Caddesi’nde 56 adet ağaç dikimine başlandı.


Çankaya Belediyesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlattığı Kızılay bölgesi yenileme çalışmaları aralıksız sürerken, çalışma yapılan yerlere yeni ağaçlar dikilmeye de devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Sakarya ve Yüksel caddeleri ile Konur ve Karanfil sokaklarda başlatılan yenileme çalışmalarında cadde ve sokakları daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvayan Çankaya Belediyesi, Sakarya Caddesi’nde mevcut olan 26 ağaca ek 56 yeni ağaç dikimine başladı. Ağaç sayısının 82’ye ulaşacağı Sakarya Caddesi’nde ağaçlandırmanın yanı sıra yeni bir havuz, oturma grupları, granit ve bazalt taş döşeli yeni yaya yolları olacak. Renkli desenli asfalt kaldırımın da yer alacağı bölgede ayrıca engelli rampası da standartlara uygun olacak.


Ankara’nın merkezi Çankaya ve Çankaya’nın merkezi Kızılay’da başlatılan yenileme çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir biçimde sürdüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kızılay bölgesini tüm Ankaralılar kullanıyor. Gündüz nüfusu 2,5 milyonu bulan Kızılay’da başlattığımız yenileme çalışması sonucunda umuyorum ki, vatandaşlarımız memnun kalacaklar. Bölgenin yeşil dokusunu artırarak daha yeşil bir Çankaya’ya katkı sunacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:34
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