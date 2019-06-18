0553 313 94 23

Sakarya Büyükşehir’den trafikte farkındalık çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından trafikte farkındalık çalışmaları devam ediyor.

18 Haziran 2019 Salı 12:44
Sakarya Büyükşehir’den trafikte farkındalık çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından trafikte farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda şehrin muhtelif noktalarındaki 36 adet bas-geç sinyalize taşıt trafiği lambasının sarı uyarı ışığına dönüşümü tamamlandı.


Yaya geçiş noktalarında araçları hızlı geçmeye teşvik ettiği gözlemlenen yeşil ışığın trafiği tehlikeye sokmaması adına gerçekleştirilen farkındalık hareketi, yayalara karşından karşıya güvenli geçiş imkanı sağlıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yaya önceliği yılı ilan edildi. Bu nedenle trafikte yaya önceliğini sağlayan farkındalık çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerindeki 36 adet bas-geç sinyalize taşıt trafiği lambasının sarı uyarı ışığına dönüşümünü tamamladık. Araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyen bir durumun bulunmadığı farkındalık hareketi ile vatandaşlarımız karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçiş sağlayabilecek” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan şehit çocuklarını makamında ağırladı
    1. Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan..
    2. Etkisiz hale getirilen teröristin..
    3. Kaş ve Demre’de tiyatro coşkusu
    4. KMTSO Meclisi 13. Olağan toplantısını..
    5. "Abdülhamid Han ile Atatürk'ü..
    6. İZTO’dan “İşe Motosiklete Gitme”..
    7. Kick Boks Türkiye Şampiyonası..
    8. Yaz meyvelerini doğru saatlerde yiyin
    9. Vali Soytürk Sağlıkta Hayat Merkezi..
    10. Dolu ile birlikte rüzgar vurdu bağlar..
    11. Sakarya Büyükşehir’den trafikte..
    12. Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman..
    13. Vali Mustafa Masatlı, “Biz Anadolu’yuz..
    14. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
    15. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
    16. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
    17. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
    18. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    19. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    20. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    21. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    22. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    23. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    24. Erenler’de kilitli parke taşları..
    25. Altın fiyatları
    26. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    27. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    28. Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını..
    29. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    30. Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması