Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi görüşecek Sakarya Büyükşehir Meclisi 17 Haziran Pazartesi günü toplanıyor.

Sakarya Büyükşehir Meclisi 17 Haziran Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 60 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 60 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak. Meclis Toplantısı’nda Kırgızistan Oş şehri ile Sakarya arasında kardeş şehir protokolü imzalanması hususunda Başkan Ekrem Yüce’ye yetki verilecek.

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