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Seçim 2019 Sayfası

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce görevi devraldı

05 Nisan 2019 Cuma 18:37
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce görevi devraldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Ekrem Yüce, mazbatasını alarak göreve başladı.

Yüce, Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Salonu'nda düzenlenen törende, İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Sertaç Kesler'den mazbatasını aldı.

Törenin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Yüce'yi, belediye girişinde personel ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Daha sonra makama geçen Ekrem Yüce, görevi Zeki Toçoğlu'ndan devraldı. Toçoğlu, tebrik ettiği Yüce'ye, çalışmalarında başarılar diledi.

Toçoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Yüce de kent için bir an önce hizmete başlayacaklarını belirtti.

Daha sonra belediye binası bahçesinde kurulan çadıra inen Yüce, burada vatandaşlara keşkek ve aşure ikram etti.

Mazbata ve devir teslim törenine, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 18:37
  1. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Ekrem Yüce
  2. Devir Teslim
  3. Mazbata
  4. Sakarya

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