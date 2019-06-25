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Sakallı ebabil kuşu yaralı halde bulundu

Gaziantep’te bir vatandaş sokakta yaralı halde sakallı ebabil kuşu buldu.

25 Haziran 2019 Salı 11:28
Sakallı ebabil kuşu yaralı halde bulundu

Gaziantep’te bir vatandaş sokakta yaralı halde sakallı ebabil kuşu buldu.


Ebabil kuşu merkez hobi bahçelerinin yakınında bir bahçede bulundu. Uçamayan ve yaralı olduğu anlaşılan kuşu gören vatandaşlar, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi. Gelen ekipler tarafından alınan yaralı kuş, tedavi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvanat Bahçesi’nde bulunan hayvan hastanesine götürüldü.



Nadir görülüyor


Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan ve kendine has özellikleriyle halen gizemini koruyan ebabil kuşları, diğer kuşlardan farklı olarak tüm hayatını uçarak geçirebiliyor. Bu kul türü sadece üremek için yere konuyor. Kendilerine has kanat yapısı uçarken aynı zamanda uyumalarını sağlıyor. Tüm canlı türlerinden kaçtıkları için nadir görülen ebabil kuşunu görenlerin o yıl hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarına inanılıyor.



Zalim Ebrehe’nin ordusunu yerle bir etti


Ebabil kuşu Kur’an-ı Kerim’de adından söz edilen ender kuşlardan bir tanesi. 570 yılında Yemen Valisi Ebrehe, Kabe’yi yıkmak için fil ordusu ile Kabe’ye hareket eder. Kabe’nin girişinde Ebabil kuşlarından oluşan sürü gagaları ile taşıdıkları taşları fil sürüsünün üzerine bırakır. Ebrehe’nin fil ordusu atılan taşlarla yenik düşer. Fil suresinde de bu olay anlatılmaktadır.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:28
  1. doğa

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