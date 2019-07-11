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Şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle şakalaştığı arkadaşını kazara vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki genç tutuklandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:14
Şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle şakalaştığı arkadaşını kazara vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki genç tutuklandı.



Dün gece saat 02.00 sıralarında Kızılırmak Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki R.Ş. ve olayın olduğunda orada bulunan 6 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5’i serbest bırakılırken R.Ş. mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:14
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