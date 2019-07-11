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Şakalaşırken 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki genç, pompalı tüfekle şakalaştığı arkadaşını kazara vurdu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:19
Şakalaşırken 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki genç, pompalı tüfekle şakalaştığı arkadaşını kazara vurdu. Olayla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi.


Dün gece 02.00 Kızılırmak Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda edinilen bilgi ve iddialara göre, Reşat Şenol (17) arkadaşlarıyla birlikte olduğu bir anda elindeki tüfek şakalaşırken ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun 19 yaşındaki arkadaşı Kadir Elagöz’ün göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Kadir Elagöz, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüne neden olan Reşat Şenolise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ve Asayiş Büro ekipleri olay anında orada bulunan 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:19
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