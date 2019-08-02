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Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira ceza

Bartın’da saka kuşu avcılarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:33
Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira ceza

Bartın’da saka kuşu avcılarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Bartın İl Şube Müdürlüğünce 26 bin 336 lira idari para cezası uygulandı.


Bartın’ın Merkez ilçesi Potbaşı mevkisinde bir şahsın, ağ ile saka kuşu yakaladığı bilgisini alan DKMP Bartın İl Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine baskın gerçekleştirdi.


Olay mahallinde suçüstü yakalanan H.Ş. isimli şahsın yanında, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Bern Sözleşmesi’nce koruma altına alınan, canlı mühre olarak kullanılan 2 ve 6 kafes içerisinde hapsedilmiş 28 saka kuşu olmak üzere toplamda 30 saka kuşu tespit edildi. İl Şube Müdürlüğü ekiplerince el konulan 30 saka kuşu, veteriner hekimce gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı.


Suçüstü yakalanan şahsa ise DKMP Bartın İl Şube Müdürlüğünce 23 bin 400 lira tazminat ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 2 bin 936 lira idari yaptırım olmak üzere toplamda 26 bin 336 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın avlanmakta kullandığı ekipmanlara İl Şube Müdürlüğünce el konuldu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:33
  1. doğa

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