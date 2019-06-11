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Saka kuşları pahalıya patladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde koruma altındaki Saka kuşlarını kurduğu ses sistemi ve ağ yönetimi ile toplayan kişiye 7 bin 200 TL para cezası kesildi.

11 Haziran 2019 Salı 11:12
Saka kuşları pahalıya patladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde koruma altındaki Saka kuşlarını kurduğu ses sistemi ve ağ yönetimi ile toplayan kişiye 7 bin 200 TL para cezası kesildi.


Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi Üçyol Kavşağı’nda jandarma ekipleri, yabancı uyruklu Sait Sait’nin (43) kullandığı 46 MR 011 plakalı otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 adet kafes içerisinde koruma altında bulunan 12 adet Saka kuşunu gördü.Jandarma ekiplerinin bilgi vermesiyle İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyaptığı inceleme sonrası Sait Sait’e 7 bin 200 TL para cezası uygulandı. Saka kuşları ise, ekipler tarafından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:12
  1. doğa

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