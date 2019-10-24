0553 313 94 23

Genk yerine Gent'e gidince Şampiyonlar Ligi maçını izleyemediler

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Genk-Liverpool maçına bilet alan 2 İngiliz taraftar, Belçika'da Genk şehri yerine Gent'e gidince maçı statta takip edemedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:37
Genk yerine Gent'e gidince Şampiyonlar Ligi maçını izleyemediler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Genk-Liverpool maçına bilet alan 2 İngiliz taraftar, Belçika'da Genk şehri yerine Gent'e gidince maçı kaçırdı.

Liverpool, deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaBelçika ekibi Genk ile karşılaştı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre takımlarını desteklemek için maç bileti alan iki Liverpool taraftarı, Belçika'nınGenk şehri yerine Gent'e gitti.

Şehre gittikten sonra hatalarını fark eden iki taraftar, yaklaşık 150 kilometre uzakta oynanan maçı kaçırdı ve mücadeleyi stattan izleyemedi.

BBC'ye konuşan İngiliz taraftarlardan biri, "Gent'e vardıktan sonra etrafta hiç Liverpool taraftarı görmeyince şaşırmıştık. Sonra yemeğe gittik ve Gent taraftarı bir garsona 'Bu akşam size karşı maçımız var.' dedim. O da 'Hayır yok.' deyince yanlış şehre geldiğimizi anladık." ifadelerini kullandı.

Olayın medyada yer alması üzerine Gent Kulübü, İngiliz taraftarları sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u ağırlayacakları maça davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:37
  1. UEFA Şampiyonlar Ligi
  2. Genk
  3. Liverpool
  4. Gent
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu
  6. BBC
  7. UEFA Avrupa Ligi
  8. Wolfsburg

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık indirim kararı aldı
    1. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
    2. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    3. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    4. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    5. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    6. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    7. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    8. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    9. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    10. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    11. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    13. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    14. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    15. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    16. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    17. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    18. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    19. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    20. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    21. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    22. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    23. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    24. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    25. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    26. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    27. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    28. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    29. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    30. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!