Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şaka değilmiş! Kocasının araçla sıkıştırdığı kadın kazadan önce polisi aramış

Düzce'de gece yolda gördüğü karısının aracını, şaka amaçlı sıkıştıran adam, 1'i bebek 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kadının olaydan önce polisi arayıp kendini takip eden kocasını şikayet ettiği ortaya çıktı.

01 Mayıs 2018 Salı 11:06
Şaka değilmiş! Kocasının araçla sıkıştırdığı kadın kazadan önce polisi aramış

Düzce'de önceki gece yolda karşılaştığı eşi tarafından 'şaka olsun' diye yolda sıkıştırıldığı ileri sürülen kadın, panikleyip kullandığı otomobille önündeki otomobile çarptı. Araçlardan birinin elektrik direğine çarptığı, diğerinin de dere yatağına uçtuğu kazada, 8 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. İddiaya göre eşi tarafından sıkıştırılan kadının olay öncesi polisi arayıp ihbarda bulunduğu öne sürüldü.

YOLDA GÖRDÜĞÜ KARISINI ŞAKA OLSUN DİYE SIKIŞTIRMIŞTI

Pes dedirten olay önceki gece, D- 655 yolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı otomobili görünce, 'şaka olsun' diye sıkıştırmaya başladı.

PANİKLEYEN KADIN ÖNDEKİ ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI

Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince Mesut Yoldaş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

DEREYE UÇAN ARAÇTA DA ANNE-BABA VE BEBEĞİ YARALANDI

Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocasının Şaka Diye Araçla Sıkıştırdığı Kadın Kazadan Önce Polisi Arayıp İhbarda Bulunmuş

ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEYEN KOCA, OLAY YERİNDEN KAÇMIŞ

Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocasının Şaka Diye Araçla Sıkıştırdığı Kadın Kazadan Önce Polisi Arayıp İhbarda Bulunmuş

POLİSİ ARAYIP KOCASININ KENDİNİ TAKİP ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Düzce yerel basınından ise olayla ilgili yeni iddialar var. Buna göre Gülcan Baş'ın kazadan birkaç dakika önce polisi arayarak önce eşinin kendisini takip ettiğini daha sonra da yolda kendini sıkıştırdığını ihbar ettiği öne sürüldü. Kazaya neden olan koca her yerde aranıyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:06
  1. Düzce
  2. trafik kazası
  3. Kocasının Şaka Diye Araçla Sıkıştırdığı Kadın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız, vurulursunuz
    1. ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız,..
    2. ABD vermedi, yerlisini yaptık!
    3. ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız,..
    4. Eller semaya kalktı, 'Berat'ımız için...
    5. Fehmi Koru elindeki seçim anketinin..
    6. YÖK'ten Türkoloji bursu
    7. İnanılmaz kaza! Metrobüs çocuğa çarptı
    8. YSK'ya ilginç seçim soruları; Gelin..
    9. Elon Musk'ın işe alım kriteri! Bilmece..
    10. Amerika'nın vergi erteleme kararı,..
    11. Igor Tudor 1 puan Fatih Terim 10 puan
    12. Emine Erdoğan, Taşkent Sanat..
    13. Kore barıştı petrol fiyatları ucuzladı
    14. 'Ekonomi paketi yaraya merhem olacak'
    15. Şaka değilmiş! Kocasının araçla..
    16. İstanbul'da metrobüse kaçak girmeye..
    17. 'Pire Ferhat' aday adayı oldu!
    18. Osmaniye'de kalp krizi geçiren 23..
    19. 7500 TL maaşı duyan İstanbullu oraya..
    20. Konya'da sürücü kalp krizi geçirdi,..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın