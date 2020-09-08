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Tarih Şaka değil! 500 yıllık tarihi Nur Banu Valide Sultan Hamamı satılığa çıkarıldı
Tarih

Şaka değil! 500 yıllık tarihi Nur Banu Valide Sultan Hamamı satılığa çıkarıldı

İstanbul Çemberlitaş’ta bulunan ve Nur Banu Valide Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan hamamın satılığa çıkarıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:51:00 - 2020-09-08 13:36:07

Korunması ve yeni nesillere miras olarak bırakılması gereken kimi tarihi yapıların özel mülkiyet gibi alınıp satılması vicdanları yaralıyor. Son olarak İstanbul Çemberlitaş’ta bulunan ve Nur Banu Valide Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan hamamın satılığa çıkarıldığı ortaya çıktı. Ayakapı olarak da adlandırılan hamamın cumhuriyet dönemine kadar hamam olarak kullanıldığını ve o tarihten sonra ise metruk hale getirildiğini ifade eden Yazar Müfid Yüksel, şu an buranın şahıs malı durumuna geldiğini söyledi. Hamamın bugünlerde satılık olduğu belirten Yüksel, “Maalesef Türkiye’de Mimar Sinan yapısı hamamların, eserlerin satılık hale gelmesi, şahıs malı haline gelmesi, vakıf malından çıkmış olması ayrı bir trajedi” dedi. Yüksel, vakıfların buraları tekrar bünyesine katabileceğini ve bunun mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

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