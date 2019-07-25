Şair Yusuf Dursun'a saygı programı

İSTANBUL (AA) - Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) Başkanı Şerif Aydemir, şair Yusuf Dursun'u "karlı bir gecede kapısı çalınacak bir dost"a benzeterek, "O yaşıyorsa biz garip değilizdir. Öyle bir arkadaşım var. Bereketli sözlerine gönlümüzü yaslayacağımız çok adam yok etrafımızda. Tam da benim içimi dökeceğim bir şairdir Yusuf Dursun." dedi.

Yeni Dünya Vakfı tarafından şair ve yazar Yusuf Dursun'a saygı programı düzenlendi.

Vakfın Cağaloğlu'ndaki merkezinde, moderatörlüğünü Mehmet Nuri Yardım'ın yaptığı programda, Dursun'u ailesi, dostları, meslektaşları ve sevenleri anlattı.

Yusuf Dursun'un da katıldığı etkinlikte konuşan eşi Ayşe Dursun, eşinin her zaman çok anlayışlı olduğunu anlatarak, "Yazarken de çok düşünceli olur. Evin içinde dolaşır. Bazen ona seslendiğimde beni duymaz. Eğer Yusuf konuşmuyorsa mutlaka bir şeyin üzerinde düşünüyordur veya yazıyordur." diye konuştu.

Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, Yusuf Dursun'un şiirlerini beğenerek okuduğunu belirterek, "Dursun'un şiirlerini okuduğum zaman bestekar olmak istiyorum. Çünkü şiir bazen diyor ki, beni musikiye de aktar." ifadelerini kullandı.

- "Her gün insan kalmak zor"

ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, Dursun'u tanıdığından beri onu her gördüğünde heyecanlandığını çünkü onunla bir araya gelince çok güzel ve hayırlı işler yapacaklarını bildiğini kaydetti.

Aydemir, "Dursun karlı bir gecede kapısı çalınacak bir dosttur. O yaşıyorsa biz garip değilizdir. Öyle bir arkadaşım var. Bereketli sözlerine gönlümüzü yaslayacağımız çok adam yok etrafımızda. Tam da benim içimi dökeceğim bir şairdir Yusuf Dursun." dedi.

Arkadaşı şair Bestami Yazgan, Dursun'la uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları sırasında birbirlerinin hep eksiklerini tamamladıklarını belirterek, "Bir güzelliğin etrafında olunca uzakta kalan dostlarla da bir araya geliyoruz. Dostluk, vefa önemli." diye konuştu.

Sanatçıların bir milletin öğretmenleri olduğunu vurgulayan Yazgan, "Yusuf ağabey de Türkiye'nin öğretmeni olan bir insandır." değerlendirmesinde bulundu.

Gelen ve konuşan herkese vefalarından dolayı teşekkür eden Yusuf Dursun, şunları söyledi:

"Cengiz Aytmatov 'İnsan için aslolan insan kalmaktır.' diyor. Her gün insan kalmak zor. Biz buna gayret etmeye çalışıyoruz. Ne kadar başarabiliriz bilmiyorum ama sizin ifadeleriniz beni öyle motive etti ki bundan sonra artık buna layık olmak için daha çok çalışmam gerektiğini düşünüyorum."

Programın ardından şair Yusuf Dursun katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve kitaplarını imzaladı.

- Yusuf Dursun kimdir?

Yusuf Dursun, 1949'da Yozgat Musabeyli'de dünyaya geldi. Yozgat ÖğretmenOkulu, Erzurum Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü,

Anadolu Üniversitesi Lisans Tamamlama Programı'nı bitiren Dursun, 25 yıl bazı il ve ilçelerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı.

İlk şiiri, Töre dergisinin Ağustos 1984 sayısında neşredilen Dursun'un, "Zaman Perdesinde Değirmen Taşı" adlı ilk şiir kitabı 1994'te basıldı.

Dursun, 2000 yılının başından itibaren çocuk edebiyatı sahasına yöneldi ve çocuklar için şiir ve nesir kitapları kaleme almaya başladı.

Şiir dalında birçok ödülü bulunan yazarın bazı şiirleri bestelendi, bazı şiirleri ders kitaplarına girdi, bazı eserleri de İngilizce,Farsça, Malayca ve Boşnakçaya çevrildi.

Şair Yusuf Dursun, 2009'da ESKADER "Çocuk Edebiyatı Ödülü" aldı.