İsmet Özel’in durumu iyi!
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp kriziyle okuyucularını üzen İsmet Özel'den iyi haber geldi.15 Mart 2019 Cuma 10:28
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tutulan şair ve yazar İsmet Özel’den iyi haber geldi. Özel’in sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.
"Taburcu olması yakındır"
Geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan şair ve yazar İsmet Özel, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştır. İlk müdahalelerin ardıdnan anjiyo yapılan Özel, kan değerinin normale dönmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarıldı.
Özel’in durumunun iyi olduğunu bildiren Prof. Dr. İbrahim Tüzer, sosyal medyadan “Ailesinden İsmet Bey’in yoğun bakımdan çıktığı haberi geldi. Çok şükür. Taburcu olması yakındır inşallah” ifadelerini kullandı.
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