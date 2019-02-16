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Şair Taşkın, kitap gelirini Mor Çatı Kadın Sığınma Evi’ne bağışladı

Şair Cumhur Taşkın, ‘Aşk Bana Uzakmış Anne’ kitabını gelirini Ankara Mor Çatı Kadın Sığınma Evi’ne bağışladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:27
Şair Taşkın, kitap gelirini Mor Çatı Kadın Sığınma Evi’ne bağışladı

Şair Cumhur Taşkın, ‘Aşk Bana Uzakmış Anne’ kitabını gelirini Ankara Mor Çatı Kadın Sığınma Evi’ne bağışladı. Amacının; Türkiye’de yaşayan kadınların sorunlarından bir nebze de olsa korumak ve yardımcı olmak olduğunu belirten Taşkın, “Bu konuda duyarlı olan ve olmak isteyen vatandaşlarımızı 17 Şubat Pazar günü imza günüme bekliyorum” dedi


Ankara’da yaşayan şair Cumhur Taşkın, uzun yıllar sonra derlediği şiirleri kitap haline getirmişti. Taşkın’ın yayımlanan kitabı, geçtiğimiz son bir yıldır önde gelen kitapçı ve online mağazalarda satışa çıktı. Taşkın, bir süredir hayalini kurduğu kitabını nihayet çıkartırken bir de sosyal sorumluluk örneği göstererek kitabının gelirini Ankara Mor Çatı Kadın Sığınma Evi’ne bağışladı.



“Yine kadınlarımıza yüklenmektedir”


Yaptığının bir sosyal sorumluluk örneği olarak görülebileceğini ifade eden Taşkın, gösterdiği duyarlılık örneğinin kadınların içinde bulundukları zor yaşam koşullarının tümünü ortadan kaldırmayacağını kaydetti. Şair Cumhur Taşkın, “Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde kadın nüfusu lehine artış göstermesi, eğitim koşullarının yetersiz kalması ve çocuk yaştaki evliliklerin ve çocuk yaşta anne olma sayısının artması, sokaktaki kadın dilenci sayısındaki artış, mülteci sorunlarının çoğalması gibi gibi bütün bu olumsuzlukların vebali, yükü ve faturası ne yazık ki, yine kadınlarımıza yüklenmektedir” dedi.



“17 Şubat Pazar Günü bekliyorum”


Amacının; Türkiye’de yaşayan kadınların sorunlarından bir nebze de olsa korumak ve yardımcı olmak olduğunu dile getiren Taşkın, “Şunu bilelim ki, her kadın çocuğunu belli bir yaşa kadar yetiştirmiş olsa bile bir EKOL OKUL dur. Çocuk ilk olarak dünya bilgilerini anneden öğrenir. Bu konuda duyarlı olan ve olmak isteyen insanlarımızı 13. Ankara Kitap Fuarında imza günüm olan 17 Şubat Pazar günü saat 16.00 -18.00 arası bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:27
  1. kitap
  2. imza günü

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