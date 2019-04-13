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"Şair olarak hayallerime Türkiye'de kavuştum"

Suriyeli şair Hael Srour: "Bir şair olarak hayallerime Türkiye'de kavuştum. Eğer bir Arap ülkesinde olsaydım, burada yazdıklarımı asla yazamazdım ama burada duygu ve düşüncelerimi özgürce ifade edebiliyorum. Dizelerim Türkiye'de özgürleşti"

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:10
"Şair olarak hayallerime Türkiye'de kavuştum"

İZMİR (AA) - 24'üncü İzmir Kitap Fuarı'na katılan Suriyeli şair Hael Srour, ülkesindeki iç savaş nedeniyle geldiği Türkiye'de hayallerine kavuştuğunu söyledi.

Fuarda kitaplarını imzalayan Srour, AA muhabirine, ülkesinde Baas rejiminin baskısı nedeniyle yayımlatamadığı şiirlerinin Türkiye'de kitap olarak yayımlandığını belirtti.

Ülkesinde yaşadığı dönemde halkın çektiği acıları mısralara döktüğünü anlatan Hael Srour, "Suriye'deyken diğer halkların yaşadığı acıları yazıyordum. Yazdığım yazılar özgürlük ve barış üzerineydi. Fakat Suriye'de bunları konuşmak yasaktı. Bir korku hakimdi. Bu yüzden yazdıklarımı evde saklıyordum." dedi.

Asıl mesleğinin muhasebecilik olduğunu, ülkesindeki iç savaş nedeniyle 2012 yılında İzmir'e yerleştiğini dile getiren Srour, şöyle konuştu:

"Bir şair olarak hayallerime Türkiye'de kavuştum. Eğer bir Arap ülkesinde olsaydım, burada yazdıklarımı asla yazamazdım ama burada duygu ve düşüncelerimi özgürce ifade edebiliyorum. Tarih yazacak ki bir çok Arap ülkesi bize kapıları kapatırken, Türkiye kapılarını açtı. Türk halkının bize olan yardımlarını asla unutmayacağız."

Yayınlanan ilk şiir kitabının "Savaş Zamanında Aşk" adıyla Türkçeye çevrildiğini belirten Hael Srour, Türk okuyucularından çok olumlu tepkiler aldığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:10
  1. 24. İzmir Kitap Fuarı
  2. edebiyat
  3. Fuar
  4. kitap
  5. Suriyeli Şair

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