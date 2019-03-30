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Şair Ogün Kaymak, Mersin’de yaşamını yitirdi

MERSİN (İHA) – Şair ve Yazar Ogün Kaymak, Mersin’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:49
Şair Ogün Kaymak, Mersin’de yaşamını yitirdi

MERSİN (İHA) – Şair ve Yazar Ogün Kaymak, Mersin’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 55 yaşında hayata veda eden Kaymak’ın cenazesi, yarın İstanbul Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


Yaşamının ilk yılları Ünye, İzmir ve İstanbul’da geçen Şair ve Yazar Ogün Kaymak, İstanbul Tıp Fakültesi’nden tıbbi görüntüleme uzmanı olarak mezun oldu. Mersin Kenti Edebiyatı Ödülü Ödül Değerlendirme Kurulu üyeliğinin yanı sıra uzun süre Mersin’de yürütülen Sanatta Düşünsel Pratikler toplantılarına çalışmalarıyla katılan iki kız babası Ogün Kaymak, 29 Mart 2019 tarihinde Mersin’de akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.


İlk şiirleri 1984’te Son Kişot dergisinde yayımlanan Kaymak, şiirlerini Parantez Kuşağı, Henüz, Kırık Dans, Rüzgar Alfabesi (beş kitaplık şiir seti), Gayb Suyu, Düş/Görümlüğü, Günerken, Bu Bir Sır Değil, Her Şey Dün Oldu, Okunaklı Harfler, Bas ve Ben, Altını Çiz Üstünü Ört adı altında kitaplaştırdı. Pek çok dergide şiir, deneme ve söyleşileri çıkan Kaymak, bir süre Şair Özkan Satılmış ile birlikte Samsun’da bir şiir atölyesini yönetti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:49
  1. kitap
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