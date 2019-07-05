Şair İnce Türkiye'deki sanat anlayışını açıkladı: Ne kadar çıplaksan o kadar kralsın

Taha Emre Özdemir Ankara

Şair Murat İnce, günümüzdeki sanat anlayışına ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Biz yaptığımız iş gereği daha edepli durma gayretindeyiz." diyen İnce, "Bu duruşun önemli olduğunu düşünüyorum. Her zaman popüler kültürün içinde düzgün bir adam olmak istedim." ifadelerini kullandı.

Magazin dünyasında birçok ahlaksızlığın yaşandığına dikkat çeken İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Günümüz sanatçıları sanattan çok başka işlerle ilgililer. Acı olan da gerçekten sanat yapıp evine çorba parası götüremeyen arkadaşlarımız var. Bence medyanın ve yöneticilerin daha hassas davranarak bu işin emekçilerine görev vermesi gerekiyor. Çocuklarımıza rol model olabilecek insanları göstermemiz lazım."