0553 313 94 23

Şair Cemal Süreya anılıyor

Türk edebiyatının usta şairlerinden Süreya, ölümünün 29. yılında yad ediliyor

08 Ocak 2019 Salı 14:47
Şair Cemal Süreya anılıyor

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Şair, yazar ve çevirmen Cemal Süreya, vefatının 29. yılında sevenleri tarafından yad ediliyor.

Asıl adı Cemalettin Seber olan şair, Hüseyin Bey ile Gülbeyaz Hanım'ın oğlu olarak 1931'de Erzincan'da dünyaya geldi.

Pülümür köyünden 1938'de yola çıkarak zorunlu bir göç yaşayan Seber ailesi, Bilecik'te yaşamaya başladı.

Annesi Gülbeyaz Hanım erken yaşta vefat edince İstanbul’a giden Süreya, 1942'ye kadar İstanbul'da eğitim gördü, 1942'de Bilecik'e geri döndü.

Bu yıllarda babası bir başka hanımla evlenen Süreya, ortaokul yıllarında yıllar sonra ilk eşi olacak Seniha Nemli ile aynı sınıfta okumaya başladı.

Cemal Süreya'nın ortaokulda başlayan edebiyat merakı lise yıllarında giderek arttı. Ahmet Muhip Dıranas ve Özdemir Asaf gibi isimleri okuyan şair, üniversite yıllarında takma isimlerle çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı.

Usta şair, Haydarpaşa Lisesi'ne parasız yatılı kayıt oldu, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Maliye ve İktisat Bölümü'nde okumaya başladı ve 1954'te mezun oldu.

Cemal Süreya, aynı yıllarda Muzaffer Erdost, Sezai Karakoç, Nihat Kemal Eren ve Hasan Basri ile çok yakın arkadaş oldu.

"Şarkısı Beyaz" adlı ilk şiiri 1953'te Mülkiye dergisinde yayımlanan Süreya, daha sonra bu şiiri kitaplarına almak istemedi.

-Kendine özgü şiir akımı oluşturdu

Dergilerde karikatürleri de yayımlanan Süreya, kendisini tam olarak “Gül” şiiriyle edebiyat dünyasına duyurdu. Başarılı şairin "Üvercinka", "Dalga", "Güzelleme", "Üçgenler", "Cigarayı Attım Denize", "Nehirler Boyunca Kadınlar Gördüm" adlı eserleri 1955'te dergilerde yayımlandı.

Bir süre "Politika" gazetesinde köşe yazarlığı yapan Süreya'nın "Şapkam Dolu Çiçeklerle" adlı deneme kitabı yayımlandı. "Çocukça" dergisinde, "Aritmetik Kuşlar Pekiyi" köşesinde çocuklar için yazılar kaleme aldı.

Bir akım oluşturarak kendine özgü bir şairlik örneği gösteren Süreya, şiirlerinin yanı sıra denemeler, tenkit yazıları, şiir ve düz yazı tercümeleri, çocuk kitabı, günce ve derlemelere imza attı.

-59 yaşında hayata veda etti

Kızı Ayçe 1955'te dünyaya gelen Süreya, bir süre sonra eşinden ayrıldı ve 1967'de Zuhal Tekkanat ile evlendi, oğlu Memo Emrah ise 1969'da dünyaya geldi.

Üçüncü evliliğini 1975'te Güngör Demiray ile gerçekleştiren Cemal Süreya'nın bu evliliği ise bir yıl sürdü. Şair Süreya, son olarak Birsen Sağnak ile evlendi.

Bu tarihe kadar birçok devlet kademesinde müfettişlik görevini icra eden usta kalem, 1982'de emekli oldu.

Emeklilik maaşının yetmemesi üzerine bir bankada çalışmaya başlayan Süreya, banka iflas edince bir süre yargılandı ve dava sonucunda beraat etti.

Hayatının son dönemleri büyük bir huzursuzluk içinde geçen şair ve yazar, 9 Ocak 1990'da hayata veda etti.

- Eserleri

Usta şair, "Üvercinka" (1958), "Göçebe" (1965), "Beni Öp Sonra Doğur Beni" (1973), "Güz Bitiği" (1988), "Sıcak Nal" (1988), "Sevda Sözleri" (1984, 1990, 1995), "Korkarak Vinç" ve "Uzaktan Seviyorum Seni" adlı şiirlere imza attı.

"Şapkam Dolu Çiçekle" (1976), "Günübirlik" (1982), "99 Yüz" (1992), "Uzat Saçlarını Frigya" (1992), "Folklor Şiire Düşman" (1992), "Aydınlık Yazıları/ Paçal" (1992), "Oluşumda Cemal Süreya" (1992), "Papirüs’ten Başyazılar" (1992), "Toplu Yazılar I" (2000), "Toplu Yazılar II" (2005), "Günler" derlemelerini de okuyucuyla buluşturan Süreya ayrıca "999 Gün(Günler) / Üstü Kalsın" (1981) adlı günceyi, "Onüç Günün Mektupları"nı (1990), çocuk kitabı "Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi"yi (1993), "Güvercin Curnatası"nı (1997) ve "Mülkiyeli Şairler" (1966) ile "Yüz Aşk Şiiri" (1967) adlı derlemeleri kaleme aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:47
  1. Cemal Süreya
  2. Cemalettin Seber
  3. edebiyat
  4. şair
  5. yazar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonu
    1. Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik..
    2. İşte Pepe'nin yeni takımı! Anlaşma..
    3. Okul servisi TIR'la çarpıştı! 2'si..
    4. Erdoğan'dan "faşizm" çıkışı
    5. Hatayspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    6. Netanyahu yolsuzluk davasında..
    7. Şair Cemal Süreya anılıyor
    8. Fenerbahçe salonda çalıştı
    9. Babası Erdoğan'a saldırmıştı... Kovuldu!
    10. Galatasaray'dan sürpriz kaleci..
    11. Yeni Malatyaspor'da başkan açıkladı:..
    12. 350 bin işletmeye 22 milyar lira kredi
    13. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    14. Ziraat Bankası'ndan kredi kartı..
    15. Kemalist yazar ve profesör canlı..
    16. Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi"..
    17. SDT 2 komedi oyununu seyirciyle..
    18. Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları..
    19. Küstah HDP’li AK Partililere Saldırı!
    20. Kadın bakıcının 96 yaşındaki kişiyi..
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor