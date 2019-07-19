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Şair Cahit Zarifoğlu anısına "Bir Şiir, Bir Nefes" kampı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şair Cahit Zarifoğlu anısına düzenlenen kampın İstanbul'daki açılışına katıldı- Bakan Kasapoğlu: "Tematik kamplar bağlamında düzenlediğimiz bu kamp, sizlerin zaten pırıl pırıl olan zihinlerinizin daha da parlamasına imkan sağlayacaktır"- "Yılın her günü gençlerin hizmetinizdeyiz"- "Cahit Zarifoğlu’ndan öğreneceğimiz çok şey var"

19 Temmuz 2019 Cuma 17:49
Şair Cahit Zarifoğlu anısına "Bir Şiir, Bir Nefes" kampı


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şair Cahit Zarifoğlu anısına "Bir Şiir, Bir Nefes" adlı kamp düzenledi.

Kampın İstanbul'daki açılış programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu'nu anmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, "Edebiyatımızın çok mühim bir temsilcisini yarınlara aktarmak ve mesajını çok güçlü bir şekilde anlatmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çok önemli görevlerimiz olduğunu düşünüyoruz. Gençliğin ve gençlerin bakanlığı olarak da merhum Cahit Zarifoğlu abimizi bu vesileyle anmaktan dolayı gurur duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum." dedi.

Gençlerin yarınların edebiyatçıları, şairleri, düşünce adamları olarak Türkiye’nin yarınlarını inşa etmeye bugünden başladıklarına işaret eden Kasapoğlu, "Bizler bu ülkenin 82 milyon vatandaşı, gençleri olarak birbirimizi daha çok sevmek, anlamak mecburiyetindeyiz. Fikirlerimizi izah edebilmek ve birbirimizi Allah için daha çok sevmek durumundayız. Bizi biz yapan değerler de bunlar." diye konuştu.

Bakanlık olarak düzenlenen tematik kamplar ile gençlerin gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Tematik kamplar bağlamında düzenlediğimiz bu kamp, sizlerin zaten pırıl pırıl olan zihinlerinizin daha da parlamasına imkan sağlayacaktır, diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.


- "Yılın her günü hizmetinizdeyiz"


Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu şöyle konuştu:

"20 milyondan fazla gençle dünyanın en genç nüfuslarından birine, Avrupa’nın ise en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Bu anlamda gençlerimiz sadece yarınlarımızın değil, bugünlerimizin de umudu. Bu yüzden sizin her daim güçlü olmanız adına tüm imkanları seferler etmeye hazırız. Bakanlığımızın çalışmalarına sizlerin katkı sunmasını, gerektiğinde itiraz etmesini, önerilerle zenginleştirmenizi bekliyoruz. Bakanlığımız sizlerin bakanlığı. Her alanda donanımlı gençliği yetiştirmek ve gençliğe katkı sağlamak da vazifemizdir. Sadece birkaç organizasyon ile değil yılın her günü kamplarımız, yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz ile hizmetinizdeyiz. Dünyanın en yeni, en kaliteli spor tesislerine sahibiz. Sizleri tüm tesislerimize davet ediyorum. Sporun tabana yayılması adına katkı sağlayacağınıza inanıyorum."


- "Cahit Zarifoğlu'ndan öğreneceğimiz çok şey var"


Bakan Kasapoğlu, Zarifoğlu'nun çok renkli bir kişiliğe sahip, örnek bir insan olduğunu aktararak, "Çok uzun bir ömür sürmemesine rağmen derin izler bırakan edebiyat adamını rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Kendisinin sadece gençlerimiz için değil ülkemizin her bir ferdi için önemli bir rehber, model olduğuna inanıyorum. Zarifoğlu'ndan makamımız, mevkimiz ne olursa olsun öğreneceğimiz çok şey var. Siz değerli gençlerimizin onun izinden giderek yarınların yeni güzel adamları olacağınıza ve inşallah güzel insanların bu topraklarda ebediyen var olacağına inanıyoruz. Bu faaliyetlerin devam etmesi yönünde bakanlığımızın çok güçlü bir şekilde çalışacağını taahhüt ediyorum." şeklinde konuştu.

Cahit Zarifoğlu gibi güzel insanların bu coğrafyada var olması için kendilerine büyük görevler düştüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Cahit Zarifoğlu ağabeyimizi ilelebet yaşatacağız ve onun mesajlarını gençlerimizle birlikte güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı.


- Kamp 5 gün sürecek


İstanbul ve Çanakkale'yi kapsayan beş günlük kamp kapsamında gençler, Cahit Zarifoğlu’nun ailesi ile şair ve yazarlarla birlikte ünlü şairin Üsküdar'daki kabrini ziyaret edecek.

Kamp programı Çamlıca Camisi, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camisi, Topkapı Sarayı gezileri ve Boğaz'da tekne turu ile devam edecek.

Ayrıca, İstanbul gezisi sonrasında, Çanakkale'de iki gün boyunca Gelibolu'daki şehitlikler ile Truva Antik Kenti de ziyaret edilecek.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:49
  1. bir şiir bir nefes
  2. Cahit Zarifoğlu
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. kamp

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