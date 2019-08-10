Şair Abay Kunanbayev doğumunun 174. yılında anıldı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Kazak şair ve filozof Abay Kunanbayev'in doğumunun 174. yılı dolayısıyla kültürel anma etkinliği düzenlendi.

Milli Akademik Kütüphane tarafından, kütüphanenin avlusunda düzenlenen etkinliğe bilim adamları, edebiyatçılar, yazarlar, hükümet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte Abay'ın şiirlerinden oluşan şarkılar seslendirilirken, şairin eserleri Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Alman, Uygur, Ermeni, Çin ve diğer dillerde Kazakistan'da yaşayan etnik gruplara ait Etno ve Kültür Merkez temsilcilerince okundu.

Kütüphane Müdürü Umutkan Munalbayeva, etkinliğin amacının Abay'ın manevi değerlerini ve eserlerini popülerleştirmek olduğunu söyledi.



Etkinlikte, Abay'ın eser ile resimlerinden oluşan kitap ve resim sergileri de açıldı.

- "Amacımız Abay'ın kamu adamı olduğunu ziyaretçilere anlatmak"

Kitap sergisinin organizatörü ve Semey kentindeki Abay İl Kütüphanesi Temsilcisi Olga Maltseva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abay'ın kalemine ait 60 kitabı sergilediklerini belirterek, "Halk, Abay'ı daha çok şair olarak biliyor. Amacımız halkın sosyal ve ekonomik durumuyla ilgilenen Abay'ın kamu adamı olduğunu ziyaretçilere anlatmaktır." dedi.

Şairin eserlerinde insan ilişkileri, dostluk, inanç, kültür, sevgi ve diğer konuları ele aldığını anlatan Maltseva, söz konusu konuların bugünde de etkin olduğunu ve eserlerinin okuyucuları tarafından sevilerek okunduğunu kaydetti.

- Rus yazarların eserlerini Kazakçaya çeviren ilk şairlerden

Kazakistan'ın Semipalatinsk kentinde 10 Ağustos 1845'te doğan Abay Kunanbayev, şiirlerinde halkın doğru yolda gelişmesi gerektiğini vurguluyor, aşiretler arasındaki anlaşmazlıkları ise protesto ediyor.

Abay, medresede eğitim aldı, aynı zamanda Rus okuluna gitti. Arapça ve Farsçayı da öğrenen Abay, Ali Şir Nevai, Fars şairleri Firdevsi, Nizami'nin eserlerini orijinal dilde okudu.

Abay, Rus yazarlarının eserlerini Kazakçaya çeviren ilk şairlerden biri olarak biliniyor.