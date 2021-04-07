Sahursuz oruç tutmak sağlıklı mı? Sahur yapmadan oruç tutmanın sağlığa etkisi nedir?

Sahura kalkmadan oruç tutmak tetikte bekleyen bazı hastalıklara davetiye çıkarmak demektir. Sadece bu kadar da değil. Sahursuz oruç tutmanın sağlığımıza etkisi nedir?

Sahursuz oruç tutulur mu?

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan tatlıların nasıl tüketilmesi gerektiğini ve iftar sofralarında olmaması gereken besinleri Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu anlattı:

Ramazan ın yaza denk gelmesiyle, oruçlu kalınan süre atıyor. Dolayısı ile sahurun önemi gittikçe artıyor. Hep söylediğimiz az ve sık beslenme için sahura kalkarak oruç tutmak ve uzun açlığı bir nebze olsun azaltmak, sağlığımız için çok önemli. Çünkü uzun süreli açlık kan şekerini düşürerek karaciğere ve mideye zarar verebiliyor. Tansiyonu ve şekeri etkiliyor. Bu nedenle mutlaka sahur yapılmalı.

Sahursuz oruç tutmak kilo aldırır

Gün içinde tek öğünle beslenildiği için tek öğün olan iftarda yenen yemeğin hacmi gittikçe artıyor ve kişi kilo vereceği yerde Ramazan ayının sonunda mutlaka en az 2-5 kg alıyor. Sahurda ölçülü yendiği takdirde kilo almayı önlüyor.

Oruç tutarken zayıflamaya çalışırken kas kaybı yaşanabilir

Orucu zayıflamak için fırsat görmek yanlıştır. Ramazan döneminde de sağlıklı beslenmeden uzaklaşmayın. Yemeğinizi yavaş yiyin. İftarda orucunuzu açıp çorbanızı içtikten sonra bir süre yemeğinize ara verin. 10- 15 dakika sonra ana öğüne geçin; ancak mutlaka yavaş yiyin. Tatlıya geçmeden önce yavaş tempoda bir yürüyüş yapın. Öğün düzeniniz değiştiği için aynı kiloyu korumanız ya da en fazla 1-2 kilo alıp vermeniz mümkün. Ancak kilo verebilmek adına, düşük kalorili beslenmek, Ramazan sonunda kas kaybetmenize yol açabilir.

Peygamberimiz (sav) sahursuz oruç tutar mıydı?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.