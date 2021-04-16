  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Sahurdan sonra diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozuyor mu?
Oruç

Sahurdan sonra diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozuyor mu?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan Ayı’nın gelmesiyle oruç heyecanı başladı. Oruç ibadetini yerine getirmek için niyetlenen vatandaşlar, hangi durumlarda orucun bozulacağını merak ediyor. Peki, Sahurdan sonra diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozuyor mu? yapmak orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte Diyanetin diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusuna verdiği cevap.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 16:59:00 - 2021-04-16 17:05:32
Sahurdan sonra diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozuyor mu?

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle Türkiye'de oruç heyecanı yaşanıyor. Müslümanlar İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek için Ramazan ayını en iyi bir şekilde geçiriyor. Oruç tutan Müslümanlar, orucun hangi hallerde bozulacağını merak ediyor. PekiSahurdan sonra diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte ayrıntılar...

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Diş kanaması orucu bozar mı?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Didem Arslan Yılmaz’ın programın isyan ettiler! Masumlar Apartmanı değil gerçek
Medya

Didem Arslan Yılmaz’ın programın isyan ettiler! Masumlar Apartmanı değil gerçek

Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’ın programında bir muhabir çöple dolu evde zor anlar yaşadı. İzleyenleri adeta isyan ettiren çöp e..
Arap ülkesinden Türkiye davet: Biz buna hazırız
Dünya

Arap ülkesinden Türkiye davet: Biz buna hazırız

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Türk yetkililere ve işadamlarına flaş bir çağrıda bulundu.
Türkiye'nin yerli füze motoru dünya rekoru kırdı
Teknoloji

Türkiye'nin yerli füze motoru dünya rekoru kırdı

Tamamen Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye’nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru TEI-TJ300, dünya rekoru ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay