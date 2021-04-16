Sahurdan sonra diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozuyor mu?

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle Türkiye'de oruç heyecanı yaşanıyor. Müslümanlar İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek için Ramazan ayını en iyi bir şekilde geçiriyor. Oruç tutan Müslümanlar, orucun hangi hallerde bozulacağını merak ediyor. PekiSahurdan sonra diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte ayrıntılar...

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Diş kanaması orucu bozar mı?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).