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Sahurda uyku tutmayanlar sahibinden.com’da ilan baktı

sahibinden.com verilerine göre Ramazan ayı sahur saatlerinde web sitesi ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 335 arttı- Ramazan ayında sahibinden.com’un trafiği en fazla 01.00 – 04.00'te artış gösterdi

07 Haziran 2019 Cuma 15:40
Sahurda uyku tutmayanlar sahibinden.com’da ilan baktı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com verilerine göre Ramazan ayı sahur saatlerinde web sitesi ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 335 yükseldi.

sahibinden.com, Ramazan ayı boyunca site ve mobil trafiğinde yaşanan değişimin yanı sıra kullanıcıların online alışveriş tercihlerine ilişkin verileri açıkladı.

Ramazan ayıyla birlikte değişen uyku ve yeme-içme düzeni, tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarını da yakından etkiledi.

Toplamda 43 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip sahibinden.com verilerine göre sahur saatlerinde site ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 335 arttı.

Ramazan ayında sahibinden.com’un trafiği en fazla 01.00 – 04.00 saatleri arasında artış gösterdi.

Kullanıcıların bu saatlerde en çok baktığı kategoriler ise Emlak, Vasıta ile İkinci El ve Sıfır Alışveriş oldu. Site içerisinde en çok aranan kelimelerde "kiralık ve satılık"a ek olarak "bisiklet, boyasız, traktör" kelimeleri öne çıktı.

- Kullanıcıların tercihi mobil oldu

Açıklamada verilen bilgilere göre, site kullanıcılarının aramalarında özellikle mobili tercih ettiği gözlemlendi.

Ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde en fazla ilan görüntülenen gün 20 Mayıs Pazartesi oldu. Sahibinden.com’un sayfa görüntülenmesinde Android mobil uygulamasında yüzde 7,7, iOS uygulamasında ise yüzde 8’lik artış yaşandı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:40
  1. sahibinden.com
  2. sahur

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