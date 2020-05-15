Sahurda domates yemenin inanılmaz faydaları!

Domates A,C,K ve B6 vitaminleri ve mineral açısından oldukça zengin ve sağlığa birçok fayda sağlıyor. İnsanların vazgeçilmez olarak tükettiği besinler arasında yer alan domates, özellikle hücrenin deforme olmasını önlüyor. Uzmanlar ise, vücudun ihtiyacı olan sıvıyı karşılayan ve iç etindeki lif sayesinde tok tutma özelliği de bulunan domatesin, sahurda çiğ halde tüketilmesini tavsiye ediyor. İşte domatesin inanılmaz faydaları...

- Düzenli tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan; folik asit, tiamin, magnezyum, fosfor, bakır ve potasyum gibi besin değerlerini karşılar.

- İçerdiği A, C, K ve B6 vitaminleri ve antioksidan sayesinde doğada kansere savaş açabilen en etkili sebzedir.

- Nerdeyse tüm hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren domates 7 gün boyunca tüketildiğinde kemik kaybı, kanser, şeker hastalığı, böbrek taşı, felç, kalp krizi ve obezite gibi hastalıkların önüne geçer.

- Asit seviyesi yüksek olduğu için çiğ domates, mide şikayetlerine fayda sağlar.

- Güçlü bir antioksidan olan domates, C vitaminini almanın en kolay yoludur.

- Vücut için hayati bir değeri olan domates, birçok hastalığı önler.

- Aynı zamanda domates, K vitamini bakımından da zengin olması sebebiyle kan pıhtılaşması ve kanamayı kontrol altına almada etkilidir.

Sahurda domates yemenin mucizevi faydaları...

Sahurda tüketilen besinler, kişinin ertesi gün yaşayacağı sağlık sorunlarını etkilemektedir. Bu sebeple uzmanlar, tüketilen besinlere mutlaka dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunur. Sahurda vitamin ve sıvı oranı yüksek olan besinleri öneren uzmanlar, bunun için en sağlıklı besinin domates olduğunu vurgulamaktadır. İşte sahurda domates yemenin faydaları...

- Domates sigaranın hücreleri deforme olmasını önlemektedir. Domates, susuzluk sorununa birebir gelmektedir. Ayrıca domates, içeriğindeki yüksek A vitami sayesinde kansorejen hücrelerle savaşır, likopen maddesi sayesinde kanser oluşumunu engeller, bağırsak florasını dengeler.

- Sahurda tüketilen domates, ağızdan mideye kadar diğer besin atıklarının neden olacağı enfeksiyonu toksin olarak vücuttan atar. Böylece ağız kokusunu önler. Çiğ domates uzun süre tokluk hissi de verir.

- Domates, yoğun lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler, sindirime yardımcı olan kasların rahat hareket etmesini sağlar. Böylece domates, sindirimi kolaylaştırıcı özelliğe sahiptir.

- Domates, tansiyonu dengelemektedir. Domatesin içerdiği potasyum değeri kan basıncını düzenler. Domates, kanda oluşan zararlı trigliserid seviyesini düşürürken aynı zamanda yüksek tansiyon hastalığı riskini de azaltmaktadır.