  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?
Oruç

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Sahura kalkmak neden önemli | Mübarek ramazan ayıyla birlikte pek çok kişi aklına takılan soruların cevabını araştırmaya başladı. Pek çok kişi, ‘Sahura kalkmak şart mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Uyumadan yemek yenirse sahur sayılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 23:09:00 -
Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Mübarek ramazan ayı bereketi ve huzuruyla geldi. Vatandaşlar sahura kalkılmadan oruç tutmanın uygun olup olmadığını araştırıyor. Peki, sahura kalkılmadan oruç tutulursa olur mu?

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

Temcid nedir?
Temcid nedir?

Dini Bilgiler

Temcid nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Fırsat var' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Fırsat var' dedi ve tarih verdi

Altın yatırımcıları 15 Nisan Perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası Toplantısı'na kilitlenmişken uzman isimden dikkat çeken uyarılar ge..
Şamil Tayyar, ‘Açıklama geldi’ dedi ve olay çağrıyı yaptı: Dağılabilirsiniz
Gündem

Şamil Tayyar, ‘Açıklama geldi’ dedi ve olay çağrıyı yaptı: Dağılabilirsiniz

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Türk SİHA'larının tarihin akışını değiştirdiğini belirterek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu...
'Doktor Kıyamet'ten dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Şimdi tam zamanı!
Gündem

'Doktor Kıyamet'ten dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Şimdi tam zamanı!

'Doktor kıyamet' olarak bilinen yatırım uzmanı Marc Faber, "Türkiye'de sanayi sektörü ve bankalar diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi işleti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay