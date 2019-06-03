0553 313 94 23

Sahur vakti kaybolan yaşlı kadından haber alınamıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde önceki gece sabaha karşı sahur vaktinde kaybolan 68 yaşındaki kadından haber alınamıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:53
Sahur vakti kaybolan yaşlı kadından haber alınamıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde önceki gece sabaha karşı sahur vaktinde kaybolan 68 yaşındaki kadından haber alınamıyor.


Çorlu’nun Şahpaz Mahallesi’nde ikamet eden 68 yaşındaki Nursen Arda önceki gece sahur yemeğini yemek için uyandı. Nursen Arda’yı en son sahur saatinde gören yakınları bir daha kendisinden haber alamadı. Kaybolduğunda üzerinde siyah pantolon, koyu yeşil uzun kollu bluz ve koyu renk başörtüsü bulunan kadının ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kaybolan kadını görenlerin jandarmaya ya da 0541 383 65 29 numaralı telefona bilgi vermeleri istendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’da bayram denetimi
    1. Van’da bayram denetimi
    2. Kulisleri sallayan iddia! Abdullah..
    3. Sahillerde bayram hareketliliği
    4. Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    5. Kaya Muzaffer Ilıcak’tan Ramazan..
    6. Sahur vakti kaybolan yaşlı kadından..
    7. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy..
    8. Karaman lise taban puanları 2019..
    9. 55 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı
    10. Maltepe Belediyesinin mezarlık..
    11. Kaymakam Serin’den Emniyet Kemeri..
    12. Doha ile Riyad arasında Mekke..
    13. Seyir halindeki aracın üzerine ağaç..
    14. Denizli'de hava destekli trafik..
    15. Bulaşık zahmeti az şahane bir tarif:..
    16. İstanbul'dan bonzai getirirken..
    17. Pendik’teki Aydos Ormanı’nda çıkan..
    18. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri..
    19. Kadıköy’deki mazgal hırsızı yakalandı
    20. CHP'den komik açıklama: Enflasyonu..
    21. Yozgat şehitliğinde hüzünlü bayram..
    22. Godiva dört ülkedeki operasyonlarının..
    23. Başkan Yüksel’den Ramazan Bayramı..
    24. Annesini trafik müdürüne bakın neden..
    25. Balıklar oksijensiz kalmasın diye..
    26. Bankalar ne zaman açılacak, bayramdan..
    27. Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladı
    28. Gençlerle genç oldu 'kankalarım' diye..
    29. Endonezya’da son teravih namazı kılındı
    30. Aksaray protokolünden bayram..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular