Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak?
Ezan vakitleri | Ramazan ayıyla birlikte hangi ilde saat kaçta sahur yapılacağı, imsak vakitleri araştırılmaya başlandı. Peki, bugün sahur saat kaçta yapılacak?
2 Şubat 2022’de üç aylar recep ayıyla birlikte başladı. 4 Mart’ta başlayan şaban ayı 2 Nisan’da yerini ramazan ayına bıraktı. Ramazan ayıyla birlikte ise pek çok kişi imsak vakitlerini araştırmaya başladı.
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak?
2 Nisan’ı 3 Nisan’ı bağlayan gecenin imsak vakitleri şöyle:
Adana 4.53
Adıyaman 04.40
Afyonkarahisar05.09
Ağrı 04.17
Amasya04.43
Ankara04.57
Antalya05.12
Artvin 04.18
Aydın 05.21
Balıkesir 05.18
Bilecik 05.08
Bingöl 04.29
Bolu 05.00
Burdur 05.12
Bursa
Çanakkale 05.22
Çankırı 04.52
Çorum 04.47
Denizli 05.17
Diyarbakır 04.32
Edirne 05.18
Elazığ 04.34
Erzincan 04.31
Erzurum 04.23
Eskişehir 05.07
Gaziantep 04.45
Giresun 04.33
Gümüşhane 04.29
Hakkari04.19
Hatay 04.51
Isparta 05.11
Mersin04.56
İstanbul 05.10
İzmir 05.23
Kars 04.15
Kastamonu 04.50
Kayseri 04.49
Kırklareli 05.15
Kırşehir04.54
Kocaeli 05.07
Konya 05.03
Kütahya 05.10
Malatya 04.39
Manisa05.22
Kahramanmaraş 04.46
Mardin04.31
Muğla 05.21
Muş 04.25
Nevşehir 04.52
Niğde 04.54
Ordu 04.34
Rize 04.24
Sakarya05.05
Samsun04.40
Siirt 04.25
Sinop 04.43
Sivas 04.41
Tekirdağ 05.16
Tokat 04.41
Trabzon 04.27
Tunceli04.32
Şanlıurfa 04.39
Uşak 05.14
Van 04.18
Yozgat 04.49
Zonguldak 04.58
Aksaray 04.56
Bayburt 04.27
Karaman 05.01
Kırıkkale 04.55
Batman04.28
Şırnak 04.24
Bartın 04.55
Ardahan 04.15
Iğdır 04.12
Yalova 05.10
Karabük 04.55
Kilis 04.47
Osmaniye 04.49
Düzce 05.02