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Oruç Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak?
Oruç

Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak?

Ezan vakitleri | Ramazan ayıyla birlikte hangi ilde saat kaçta sahur yapılacağı, imsak vakitleri araştırılmaya başlandı. Peki, bugün sahur saat kaçta yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-02 16:37:00 -
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak?

2 Şubat 2022’de üç aylar recep ayıyla birlikte başladı. 4 Mart’ta başlayan şaban ayı 2 Nisan’da yerini ramazan ayına bıraktı. Ramazan ayıyla birlikte ise pek çok kişi imsak vakitlerini araştırmaya başladı.

Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak?

2 Nisan’ı 3 Nisan’ı bağlayan gecenin imsak vakitleri şöyle:

Adana   4.53

Adıyaman    04.40

Afyonkarahisar05.09

Ağrı 04.17

Amasya04.43

Ankara04.57

Antalya05.12

Artvin   04.18

Aydın    05.21

Balıkesir    05.18

Bilecik        05.08 

Bingöl                   04.29

Bolu      05.00

Burdur  05.12

Bursa   

Çanakkale     05.22    

Çankırı  04.52

Çorum  04.47

Denizli  05.17

Diyarbakır    04.32

Edirne   05.18

Elazığ  04.34

Erzincan               04.31   

Erzurum    04.23

Eskişehir   05.07       

Gaziantep           04.45      

Giresun                04.33

Gümüşhane    04.29

Hakkari04.19

Hatay    04.51   

Isparta 05.11

Mersin04.56

İstanbul    05.10     

İzmir     05.23

Kars       04.15    

Kastamonu       04.50

Kayseri           04.49    

Kırklareli              05.15             

Kırşehir04.54

Kocaeli    05.07

Konya   05.03

Kütahya   05.10      

Malatya     04.39

Manisa05.22

Kahramanmaraş    04.46

Mardin04.31

Muğla   05.21

Muş       04.25

Nevşehir    04.52      

Niğde    04.54

Ordu  04.34  

Rize      04.24

Sakarya05.05

Samsun04.40

Siirt      04.25

Sinop    04.43

Sivas    04.41

Tekirdağ              05.16      

Tokat    04.41

Trabzon    04.27

Tunceli04.32

Şanlıurfa   04.39 

Uşak      05.14

Van       04.18

Yozgat  04.49

Zonguldak          04.58   

Aksaray       04.56

Bayburt         04.27    

Karaman    05.01         

Kırıkkale    04.55     

Batman04.28

Şırnak  04.24

Bartın   04.55

Ardahan     04.15

Iğdır       04.12

Yalova   05.10

Karabük   04.55    

Kilis   04.47  

Osmaniye    04.49

Düzce  05.02

İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?
İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?

Oruç

İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?

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