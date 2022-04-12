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Yemek Tarifleri Sahur için yufkasız börek nasıl yapılır? Sahura tavada börek nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Sahur için yufkasız börek nasıl yapılır? Sahura tavada börek nasıl yapılır?

Sahur için kolay tarif | Sahur sofrası için kolay ve farklı bir tarif arayanlar ‘Yufkasız börek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tava böreği nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-04-12 22:11:00 -
Sahur için yufkasız börek nasıl yapılır? Sahura tavada börek nasıl yapılır?

Lezzetli olduğu kadar kolay bir tarif arıyorsanız; işte yufkasız börek tarifi…

Yufkasız tava böreği tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 2 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • Yarım paket kabartma tozu
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 çay bardağı lor peyniri
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Nane
  • Çörek otu

Sahur için yufkasız börek nasıl yapılır? Sahura tavada börek nasıl yapılır?

Papatesleri yıkayıp soyduktan sonra rendeleyin.

Derin bir kaseye aldığınız patateslerin üzerine tereyağı hariç tüm malzemeleri ekleyip güzelce karıştırın.

Bir tavanın içerisine tereyağını sürün.

Yağın üzerine çörek ottu serpiştirin.

Hazırladığınız karışımı tavaya yayın.

Alt kısmı kızarınca böreği ters çevirin.

Böreğinizi taze yeşilliklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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