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Yemek Tarifleri Sahur için pratik tarif | Mısır unlu fırın patates nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Sahur için pratik tarif | Mısır unlu fırın patates nasıl yapılır?

Kolay nefis sahurluk tarif |Sahur öncesinde pek çok kişi pratik ve doyurucu tarifler araştırıyor. Mısır unlu patates tarifi ise hem leziz hem de bir hayli doyurucudur. Peki, fırında mısır unlu patates için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 23:35:00 -
Sahur için pratik tarif | Mısır unlu fırın patates nasıl yapılır?

Sahur için farklı bir tarif arıyorsanız; işte mısır unlu patates tarifi…

Mısır unlu patates tarifi

Malzemeler:

  • Yarım çay bardağı mısır unu
  • 3 adet patates
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Kekik
  • Tuz

Sahur için pratik tarif | Mısır unlu fırın patates nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri yıkayıp soyun.

Patatesleri soyduktan sonra elma dilimleri şeklinde kesin.

Derin bir kasenin içerisine patatesleri ve kalan malzemeleri ekleyin.

Güzelce karıştırdığınız patatesleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Ardından patatesleri fırına sürün.

Patatesleri 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

Afiyet olsun.

Sahur için ne pişirsem? Sahur için yumurtalı ekmek tarifi
Sahur için ne pişirsem? Sahur için yumurtalı ekmek tarifi

Yemek Tarifleri

Sahur için ne pişirsem? Sahur için yumurtalı ekmek tarifi

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