Sahur için poğaça tarifi | Pratik mayalı poğaça tarifi

Pek çok kişi sahurda sıcacık poğaçalara yer vermek istiyor. Bu sebeple kolay, lezzetli poğaça tarifleri araştırılıyor. Peki, Karaköy poğaçası nasıl yapılıyor?

Karaköy poğaçası tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı sıvı yağ

25 gram tereyağı

1 çay bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

2 yumurta (1 yumurtanın sarısı üzeri için)

5.5 su bardağı un

Karaköy poğaçası nasıl yapılıyor?

Öncelikle sütü ısıtmanız gerekiyor. Sütü kaynatmadan biraz ılık hale getirmeniz yeterli.

Sütü derin bir yoğurma kabının içine alın ve maya ve şekeri ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika mayayı bu şekilde aktifleşmeye bırakın.

Karışıma oda sıcaklığında tereyağı, yumurta, sıvı yağ ve tuzu ekleyin. Unu ise azar azar ilave edin.

Son derece yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Tezgaha biraz un serpin ve hamuru iyice yoğurun.

Hamurun üzerine bir bez örtün ve ılık bir yerde 30 dakika mayalanmaya bırakın.

Yarım saatin ardından hamurdan parçalar koparın ve şekil verin.

Poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Bir çatalla hamurların üzerine şekil çizip yumurta sarısı sürün.

Poğaçaları 25-30 dakika kadar tepside mayalanmaya bırakın.

Yarım saatin sonunda önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına tepsiyi sürün.

Afiyet olsun.