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Yemek Tarifleri Sahur için ne pişirsem? Sahur için yumurtalı ekmek tarifi
Yemek Tarifleri

Sahur için ne pişirsem? Sahur için yumurtalı ekmek tarifi

Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Sahur için genellikle kahvaltılık türü yiyecekler hazırlayanlar 'Yumurtalı ekmek' tarifini araştırıyor. Peki, yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Yumurtalı ekmek için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 23:29:00 -
Sahur için ne pişirsem? Sahur için yumurtalı ekmek tarifi

Sahur öncesi pek çok kişi 'Ne pişirsem?' sorusunun cevabını araştırıyor. Hem doyurucu hem pratik bir tarif arayanlar 'Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Sahur için yumurtalı ekmek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • Ekmek
  • Sıvı yağ

Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Öncelikle işe bayat ekmekleri dilimleyerek başlayın.

Ardından yumurta ve sütü çırpın.

Arzu ederseniz karışıma bir miktar tuz ve karabiber ilave edebilirsiniz.

Yağı tavaya alın ve iyice ısıtın.

Ekmekleri güzelce sosa bulayın.

Ekmekleri kızgın yağda arkalı önlü kızartın.

Afiyet olsun.

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