Sahur duası nasıl yapılır? Peygamberimiz sürekli okurdu

Ramazan ayı süresince oruç ibadetini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Müslümanlar özellikle doğru bir şekilde niyet etmeye dikkat ediyor. Şafii mezhebine göre niyet etmek dil ile gerçekleşen bir eylemdir. Yani niyet açıkça belli edilmediği takdirde tutulan oruç tutulmuş sayılmaz. Diğer mezhepler içinse niyet emek kalp ile gerçekleşir fakat dil ile niyet edimeside uygundur. Kişiler ‘’Niyet ettim niyet eyledim Allah (c.c) rızası için önümüzde ki Ramazan orucumu tutmaya’’ şeklinde bir sonraki oruçlarına niyet edebilirler. Sahur duası öğleye bir saat kalıncaya kadar edilebilse de aslında güneşin doğuşuna dek edilmesi daha uygundur. O gün için edilen niyet edildiği gün için geçerlidir. Bu nedenden dolayı oruç ibadetini yerine getiren kimse her gün için niyet etmelidirler. Sahur duasının yanı sıra sahur zamanına kadar tüm geceyi ibadetle geçirmek isteyenler "Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali" duasını okumalıdırlar. Bu sahur duasıda ‘’Allahım! Her şeyi kuşatan rahmetinle beni bağışlamanı dilerim’’ anlamına gelmektedir.

Peygamberimizin sahur duası

Peygamber Efendimiz sahur esnasında ‘’Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" sahur duasını okurmuş.

Sahurun bereketi ve önemi

Sahur yemeği, oruç ibadetini yerine getireceklerin imsak girmeden yedikleri yemektir. Hz. Muhammed (s.a.s) oruç tutmadan önceki geceler sahura kalkmış ve bunu ümmetinede "Sahurda yemek yiyiniz, çünkü sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhari) buyurarak sahura kalkmayı öğütlemiştir. Alimler sahur yapmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu bildirmişler ve ruç esnasında daha sabırlı olmaya yaradığını söylemişlerdir. Aynı zamanda sahur manevi olarak çok bereketlidir. Çünkü kişi sahur yaptığında aynı zamanda dua, namaz gibi ibadetlerle günahlarının bağışlanmasını isteyeceğinden bu, kişi için çok hayırlıdır. Tüm bu faydalarının yanında sahur yapmak aslında kişinin ertesi gün tutacağı oruca niyet ettiği anlamına da gelmektedir.