Sahtekarlar PCR şartını fırsata dönüştürdü! 300 TL'ye negatif test

Türkiye’de yaklaşık 16 milyon kişi sırası geldiği halde Kovid-19 aşısını yaptırmadı. Bu nedenle toplu alanlar ile yolculuklarda “negatif PCR testi” şartı getirildi.

Aşı yaptırmayan vatandaşlar konser, tiyatro, sinema gibi etkinliklere katılmak ve uçak veya otobüsle şehirler arası yolculuk yapmak isterlerse PCR testi yaptırmak zorunda kalacak. İş böyle olunca da halk sağlığını hiçe sayan, sorumsuz birçok insan negatif test almak için sahte PCR testi yapanların kapısını çalıyor.

Bir tarafta pozitif olduğu halde toplum içine karışıp hiçbir şey olmamış gibi normal yaşamına devam etmek isteyenler diğer tarafta ise sahte PCR testleriyle bu duruma olanak sağlayan sahtekârlar.

Bunun sonucunda, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; bu virüs bu kafayla kolay kolay bitmez. Negatif PCR testi almak için Google üzerinden test yapan yerlerle iletişime geçildi. Milliyet'te yer alan habere göre, iletişime geçilen kişiler, 300 TL karşılığında negatif PCR testi sağlayacaklarını söylediler.

‘Yardımcı olamıyoruz(!)’

Milliyet Gazetesi muhabiri Çiğdem Yılmaz, AKER isimli bir siteyi aradı. Site yetkilisiyle Yılmaz arasında şu diyalog geçti:

Muhabir: İyi günler PCR testi için rahatsız ettim. Ücreti nedir?

Testi yapan: Merhabalar 250 TL PCR testlerimiz.

Muhabir:Bir şey rica edecektim.

Testi yapan: Buyurun

Muhabir: Cuma günü şehir dışına çıkmam lazım ve negatif PCR testi lazım. Almam mümkün mü?

Testi yapan: Pozitif olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

Muhabir: Evet. Temaslıyım. Temaslı olduğum ve pozitif olan kişiyle aynı belirtilerin hepsi bende de var.

Testi yapan: Nerede otuyorsunuz?

Muhabir: Esenler

Testi Yapan: Temaslısınız değil mi?

Muhabir: Evet, temaslıyım. Negatif test bulma durumum var mı?

Testi Yapan: O şekilde yardımcı olamıyoruz Hanımefendi.