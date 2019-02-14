Sahte tarihi eser satan 3 kişi yakalandı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitap satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitap satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitapları yüksek fiyata satarak vatandaşları dolandırmaya çalışan 3 kişi olduğu bilgisine ulaştı. İlçe merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda biri papirus içerisinde, diğeri ise ahşap kutu içerisinde 2 adet deri el yazması kitap ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.P., İ.G. ve Suriye uyruklu A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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