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Sahte tarihi eser satan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitap satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:41
Sahte tarihi eser satan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitap satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitapları yüksek fiyata satarak vatandaşları dolandırmaya çalışan 3 kişi olduğu bilgisine ulaştı. İlçe merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda biri papirus içerisinde, diğeri ise ahşap kutu içerisinde 2 adet deri el yazması kitap ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.P., İ.G. ve Suriye uyruklu A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:41
  1. kitap

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