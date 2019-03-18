Sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Iraklı şüpheli adliyede Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yapılan operasyonda, sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Irak uyruklu bir şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yapılan operasyonda, sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Irak uyruklu bir şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şahsı gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan DEAŞ şüphelisi 4 Iraklının savcının talimatıyla serbest bırakılmasına karar verildi. DEAŞ şüphelisi olarak serbest bırakılmasına karar verilen ancak sahte Suriye kimliği ile yakalanan Iraklı A.A.H., polisteki işlemlerinin ardından "sahte kimlik kullanmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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