0553 313 94 23

Sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini stajyer olarak tanıtan ve çok sayıda hasta ile hasta yakınının eşyasını çalan kadın, polisi harekete geçirdi.

30 Nisan 2019 Salı 17:59
Sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini stajyer olarak tanıtan ve çok sayıda hasta ile hasta yakınının eşyasını çalan kadın, polisi harekete geçirdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini stajyer hemşire ve Acil Tıp Teknisyeni olarak tanıtan kadın, değişik servislerde bir aya yakın çalıştı. Geceleri hastaneye, hastalara müdahalede de bulunan sahte sağlıkçı, bu süre zarfında çok sayıda hasta ve hasta yakınının değerleri eşyalarını çaldı. İki personelin eşyalarını çaldıktan sonra ortadan kaybolan sahte sağlıkçının yakalanması için hastane yönetimi, polise başvurdu. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kadının kimliğini tespit etmeye çalışan polis, geniş çaplı araştırma başlattı.


Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 17:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulduğu 15 bin TL’lik künyeyi oyuncak sanıp torununa verdi
    1. Bulduğu 15 bin TL’lik künyeyi oyuncak..
    2. İçişleri Bakanlığından terörden..
    3. Borsa günü yükselişle tamamladı
    4. YSK’ya son evraklar Perşembe günü..
    5. İstanbul seçimi itirazlarında süreç..
    6. Ağabeyini ve yengesini silahla..
    7. Kozluk’ta HEM sergisine yoğun ilgi
    8. Bosna Hersek’ten Suriye’ye yardım
    9. TOKİ konutlarının hak sahipleri..
    10. Adıyaman'da korkunç kaza! Parçalara..
    11. Malatya’da otomobil şarampole uçtu: 1..
    12. Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı
    13. Aliağa'da hurda deposunda patlama: 1 ölü
    14. 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan’ın..
    15. Foça’da öğrenciler, açık cezaevindeki..
    16. STK'lardan "yaşam koçu"nun "çocuk..
    17. Sarıgöllü öğrencilerin ’Sıfır Atık’..
    18. Gençlik merkezlerinden ortak etkinlik
    19. "Halkı, vatanı ve anayasal düzeni..
    20. Gana Büyükelçisi GAÜN’e hayran kaldı
    21. Gaziantep il birinciliği ferdi tenis..
    22. Melih Gökçek'ten olay Ekrem İmamoğlu..
    23. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    24. FETÖ’den yargılanan Kemal Batmaz’ın..
    25. Gürsulu genç beyinler bilimsel eserler..
    26. Vergili, “Artık siyasi kimliği vardır,..
    27. Sahte stajyer hasta ve hasta..
    28. Sanatçı Dilber Ay’ın son yolculuğuna..
    29. CHP Milletvekili Yaşar Tüzün Bozüyük’te
    30. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 26 ölü
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı