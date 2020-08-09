Sahte solun diktatör lideri

Bizim ülkemizde ciddi manada muhalefet sorunu var.

Bizdeki sol muhalefetin başındakine söylenen sözler çok manidar. Kimi, sahte sol diyor; kimi de diktatör lider… Sadece seçimden seçime dindar olmaya çalışan sol ve muhalefet partileri var. Sadece gayeleri karşı taraftan oy aşırmak… Bu da Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi…

Kendiniz olun; başkası olunca elbisedeki yamalık gibi sırıtıyorsunuz…

CHP yenilerde kurultay yaptı, konuşmacıları izledik…

Tam bir fecâattı, böyle mi iktidar olacaksınız ve bu ülkeyi yöneteceksiniz…

Şahsen üzüldüm; demokrasiden, adaletten, halktan bahseden bir parti uzaktan yakından bu söylemlerin yanından bile geçemiyor. Bunları biz biliyoruz da bir kez daha demokrasinin olmadığını tek adam olunduğunu görme şerefine nail olduk… Muhasebeci Kenan ne demişti: ‘asıl diktatör sensin’ Meğer haklıymış… Nuriye Berberoğlu hanım efendiyi dinledim o kadar çok soru yöneltti ki, eğer bunu iktidar partisinin mensubu sorsa farklı yönlere çekilirdi…

Lâkin hanım efendi diyor ki; koltuğa gelirken, Deniz Baykal’ı kasetle yıkarken kimlerle görüştün? Hemen kendisine müdahale geliyor mikrofonu kapatın diye… Mikrofonu kapatmayı istemek demokrasinin tezahürü olsa gerek…

Sonrasında 30 yıldır neden iktidar olamıyoruz, ama siz neden mutlusunuz?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday yapılan Ekmeleddin İhsanoğlu.. Bu adam İslamcı; neden aday gösterildi?

Kalamış yat limanında taziye mi olur, yatta kimlerle görüşüldü?

Deli sorular bunlar, tabi hepsinin cevabını bilen biliyor…

Bir de İlhan Cihaner Bey garip şeyler anlattı; Kurultay değil, tiyatro sahnesi…

“Milli olacağız ya! En büyük derdimiz sahte sol. Burada sahneye çıkan herkes Atatürk diyor, Deniz Gezmiş diyor. Genel başkanın saydığı maddeler içerisindeki, ekonomiyi ‘Yeni oluşacak demokrasi ittifakıyla mı düzelteceğiz? Şu andaki ekonomiyi batıran Ali Babacan ile mi yapacağız? Stratejik derinliğin sorumlusu kim? Davutoğlu ve Babacan, yeni ittifak ortağımız. İşte bu kurultayda Kemal Bey ne dedi dostlarımızla iktidar olacağız manidar değil mi, dostları kimlermiş gördük… Sormazlar mı? Siz 9 seçime girdiniz hep neden kaybettiniz… Her dem seçimler öncesi ‘kazanamazsam istifa ederim’ diye rest çektiniz. İstifa edildi mi tabii ki de hayır.

Palavra siyaseti yapmayın bu ülkede faydanız dokunsun…

Tek başımıza iktidar olacağız diyemiyor sen bir genel başkansın kendine güvenin yok ki… Şahsen ben CHP seçmeni olsam daha da oy vermem bu sahte söylemlere, bu alay edilen tutuma bu demokratiksizliğe…

Çok defa şahit olduk bir sorun olur dış mihraklarla en son Kemal Bey çıkar eline verilmiş bir metinle batıyı destekleyen söylemler. Sorsanız “bizim muhalefet..” Fakat söylemler batılı. Ne bu perhiz bu ne lahana turşusu…

Sonra da çıkarlar kürsülerden milli manevi duygulardan millileşmeden dem vururlar, bu sadece insanların aklıyla alay etmektir…

Seçimler de cami cami gezen sol muhalefet, tarihe altın harflerle yazılacak. Bir günde Ayasofya cami oluyor; müze kapatıldı diye üzülüyorlar. Hatta açılışa diğer muhalefet partilerinden çoğu gelmiyorlar. Muhâlefetlik böyle mi oluyor, bu mudur milli olmak…

Diyoruz ya; “batı ne derse, bizdeki sol harfiyen aynısını hem söyler hem de icrâât’a geçirir…” Adam güzel söylemiş “Sahte sol… Sahte demokrasi şölenleri…”

Bir de çok merak ettim; kurultayın yapıldığı salonun üzerine çekilen bez parçaları neden Yunan bayrağının renkleri kullanıldı? Merak ediyorum, mavi ve beyaz renkli bayrak görünümüne neden bir CHP seçmeni veya üstteki siyasetçileri eleştiride bulunmaz?

Buradan bir mesaj mı vardı? Ayasofya’nın cami olması hasebiyle, hani Yunanistan yas ilan etti, bayrakları yarıya indirdi ya.

Başka renk mi bulamadınız. Cidden soruyorum, neydi bunun arkasındaki fikir? Türkiye de sağ ve sol siyaset kavramı bitmiş, rant ve çıkar siyaseti başlamış… Buradan da şu anlaşılıyor, bunların gayesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek…

Vesselâm…