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"Sahte senedi ve 600 bin dolar hikayesini anlat"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "Ben televizyonlardaki bütün haklarımı CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a devretmeye razıyım. Yeter ki çıksın televizyonlara kaç saat istiyorsa ben hakkımı hiç kullanmam hiç konuşmayacağım. Avukatlar, gazeteciler karşısına toplansınlar ve sorsunlar, 'Şu sahte senedi ve 600 bin dolar hikayesini anlat' ama orada da kaçıyor"

27 Mart 2019 Çarşamba 17:30
"Sahte senedi ve 600 bin dolar hikayesini anlat"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ben televizyonlardaki bütün haklarımı CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a devretmeye razıyım. Yeter ki çıksın televizyonlara kaç saat istiyorsa ben hakkımı hiç kullanmam hiç konuşmayacağım. Avukatlar, gazeteciler karşısına toplansınlar ve sorsunlar, 'Şu sahte senedi ve 600 bin dolar hikayesini anlat' ama orada da kaçıyor." dedi.

Özhaseki, MHP Mamak İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde bir düğün salonunda Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) üyeleriyle bir araya geldi.

Kayseri Belediye Başkanlığı döneminde uyguladığı ihaleleri canlı yayınlama sistemini, Ankara'da da gerçekleştireceğini belirten Özhaseki, inşaat sektörünün durgun olmasının sebeplerini anlattı.

Özhaseki, "Birincisi arz fazlası, ikincisi para piyasalarının oynamalarla yurt dışından yapılan operasyonlarla bir kriz ortamının doğmuş olması ve bunlardan ilk etkilenen sektör haliyle inşaat sektörüdür. Ancak bu geçicidir." diye konuştu.

- "Konutları deprem standardına göre yaptırmalıyız"

Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğuna değinen Özhaseki, bu yüzden milyonlarca konutun yıkılıp, tekrar yapıldığını vurguladı.

Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konutlarımızı, artık deprem standardına göre yaptırmamız lazım. Ankara biraz daha emin bir yer gibi görünüyor, kuzeyimiz biraz tehlikeli. Ama ülkemizin birçok yerinde deprem riskinden dolayı 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda yapılan binanın neredeyse yüzde 80'inin yıkılması lazım. Belediye hazırlanacaksa ve deprem geldiğinde rahatça evimizde oturabileceksek mecburen bunu yapmalıyız. Artık standartlar da değişmelidir. Yeniliğe ihtiyaç var. Eski evlerde artık oturulmuyor. Bunların da yenilenmesi gerekiyor. Sonra da göçler halen büyükşehire doğru devam ediyor. Bu sebeplerden dolayı emin olun önümüzdeki 10 yıl içerisinde belki 10 milyon ev yıkılıp, yeniden yapılacak."

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın "sahte senet" iddialarına yönelik halkı yanıltıcı cevaplar verdiğini belirten Özhaseki, Yavaş'ın hangi özelliğiyle 600 bin dolarlık iş yaptığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini ifade etti.

- "Hak, ne zaman hırsızlardan yana oldu?"

Rakibi Mansur Yavaş'ın aday olmadan önce hakkındaki "sahte senet" davasının, Yargıtay tarafından karara bağlandığını aktaran Özhaseki şunları kaydetti:

"Mahkemede sahte senet davası kesinleşmiş. Yargıtaya gitmiş onanmış. 500 bin lira da ceza yazmışlar. Sen kendin karar alıp ödemeyi durdurmuşsun. Ama yarın bir gün ödeyeceksin. Ortada kesin bir karar var. Efendim ben aday olunca açıklandı. Bunların hepsi (Mansur Yavaş) aday olmadan önce oldu. Senin hakkında 30 tane dava var. Sahtekarlık, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, hepsi var. Ya böyle davalarla muhatap olan bir adam, Avrupa'da bırakın aday olmayı insan içine bile çıkmaz. Fakat durmadan bir mağduriyet edebiyatı yapıyor.

'Televizyonlar, beni konuşturmuyor' diyor. Ben de diyorum ki televizyonlarla yaptığım anlaşma sonucunda benim hakkım var. Ben televizyonlardaki bütün haklarımı CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a devretmeye razıyım. Yeter ki çıksın televizyonlara kaç saat istiyorsa ben hakkımı hiç kullanmam hiç konuşmayacağım. Avukatlar, gazeteciler karşısına toplansınlar ve sorsunlar, 'Şu sahte senedi ve 600 bin dolar hikayesini anlat' ama orada da kaçıyor. Gelmiyor, cevaplamıyor. Bilboardlarda proje yerine 'Hak yerini bulacak' diyor. Hak ne zaman hırsızlardan yana oldu? Biz de halen bilboardlarda proje anlatmaya devam ediyoruz. 'Ben çok mağdurum' diye numara yapıyor."

Programın ardından Özhaseki, partisinin seçim otobüsüyle Mamak Caddesi'nde halkı selamladı. Vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşan Özhaseki, otobüsten inerek, halka karanfil dağıttı, fotoğraf çektirdi.

Etkinliğe, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve MİM-DER Başkanı Hamza Can da katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:30
  1. Ak Parti
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  3. Genel Başkan yardımcısı
  4. Mehmet Özhaseki
  5. seçim2019

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