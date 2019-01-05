Sahte savcı dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı

İstanbul Bakırköy'de Metin K. (61) adlı şüpheli şahıs, Yeşilköy Şakir Tosun Polis Merkezi'ni arayarak bilinmeyen bir suçtan dolayı eşi hapiste yatan T.S.'nin (40) numarasını istedi.

Metin K.'den şüphelenen polis memurları T.S.'yi konuyla ilgili uyardı.

Olayın ardından 4 Ocak günü Metin K., T.S.'yi arayarak kendini savcı olarak tanıtıp 25 bin TL para karşılığı eşini cezaevinden çıkaracağını söyledi. Bunun üzerine T.S. durumu emniyet birimlerine bildirdi. T.S.'nin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler Metin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görevli ekip tarafından T.S.'ye seri numaraları alınmış paralar verildi. T.S. para zarfını Metin K.'nin yönlendirmesiyle Şişli'de bir pasaja bıraktı. T.S.'nin ardından pasaja gelen Metin K. parayı almaya çalıştığı esnada yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Bakırköy Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ve Yeşilköy Polis Merkezinin operasyonuyla yakalanan Metin K. sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Metin K.'nin çok sayıda kişiye kendisini savcı olarak tanıttığı ve para talep ederek işlerine yardımcı olacağını söylediği, bu yöntemle vatandaşları dolandırdığı öğrenildi.