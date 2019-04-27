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Sahte reçete şebekesine operasyon

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da kanser ilaçları başta olmak üzere çok sayıda pahalı ilaç ve tıbbi malzemeyi hasta olmayan kişiler adına yazdırıp yurt dışına satarak, devleti 120 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şebeke üyelerini gözaltına aldı- Eczane ve ecza deposu sahiplerinin de yer aldığı 35 şüphelinin gözaltına alındığı Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında kanser ilaçlarının bulunduğu 40 bin kutu ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi- Türkiye genelinde faaliyet gösteren şebeke üyelerinin, hasta olmayan kişiler adına yazdırdıkları ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, lrak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkede sattıkları tespit edildi

27 Nisan 2019 Cumartesi 09:05
Sahte reçete şebekesine operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkentte kanser ilaçları başta olmak üzere, çok sayıda pahalı ilaç ve tıbbi malzemeyi hasta olmayan kişiler adına yazdırıp yurt dışına satarak, devleti 120 milyon lira zarara uğratan şebeke üyelerini gözaltına aldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında pahalı kanser haplarının da bulunduğu ilaç ve tıbbi malzemeleri hasta olmayan kişiler üzerinden düzenlenen sahte reçetelerle bağlantılı oldukları eczanelerden temin ederek devleti yaklaşık 120 milyon lira zarara uğratan şebekeye yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

- 40 bin kutu ilaç ele geçirildi

Operasyonda, eczane ve ecza deposu sahiplerinin de yer aldığı 35 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında kanser ilaçlarının bulunduğu 40 bin kutu ilaç, tıbbi malzeme ve 2 silah ele geçirildi.

Yapılan ön incelemelerde, ele geçirilen ilaçların bir çoğunun kanser, şeker tedavisine yönelik veya organ naklinde kullanılan ve sadece hastanelerde bulunması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi.

- Devleti 120 milyon lira zarara uğrattılar

Türkiye genelinde faaliyet gösteren şebeke üyelerinin, hasta olmayan kişiler adına hastaneye gitmeden aracıların talepleriyle doktorlar tarafından raporlar düzenlediği, bu raporlarla düzenlenen reçetelerdeki ilaçları suç örgütü tarafından bağlantılı eczanelerden temin ettiği tespit edildi.

Ayrıca yazdırdıkları ilaçları hastalarca kullanılmış gibi göstererek SGK'ya fatura edilmesini sağladıkları ve bu yöntemle devleti 120 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, lrak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkede sattıkları belirlendi.

- Bölücü terör örgütü PKK'ya ilaç temin etmişlerdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda, daha önceki 4 ayrı operasyonunda, hasta olmayan kişiler üzerinden düzenlenen sahte reçetelerle alınan ilaçların, bölücü terör örgütü PKK'ya gönderildiği tespit edilerek, aralarında 12 doktorun da bulunduğu 62 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 15'i tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 09:05
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. Devleti sahte reçeteyle 120 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon
  3. Ecza deposu
  4. eczane
  5. kanser hapları
  6. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  7. operasyon
  8. organ nakli
  9. PKK

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