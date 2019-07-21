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Sahte raporlarla SGK’yı 353 bin TL zarara uğrattılar: 4 gözaltı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahte iş görmezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) dolandırdıkları ve kurumu yaklaşık 353 bin TL zarara uğrattıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:48
Sahte raporlarla SGK’yı 353 bin TL zarara uğrattılar: 4 gözaltı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahte iş görmezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) dolandırdıkları ve kurumu yaklaşık 353 bin TL zarara uğrattıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde SGK’da sahte iş görmezlik raporu alarak kurumu zarar uğrattığı iddia edilen çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. 56 kişi adına 119 kez tavan limitle iş görmez raporu alınmasını sağladıkları iddia edilen çete üyelerinin, SGK’yı yaklaşık 353 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi. A.İ.Y., İ.E., D.A. ve O.Ç.’nin kişileri tespit ettiği, SGK’da çalışan Ö.A.’nın ise iş görmezlik ödeme şifresi ile manuel olarak girişi yaparak sigortalıların banka veya PTT hesaplarına ödeme çıkarmak suretiyle şahsi menfaat sağladığı belirlendi.


Yapılan tespit üzerine operasyona başlayan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM), Balıkesir’in Edremit ilçesi, İzmir’de ve Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Ö.A. ile birlikte A.İ.Y., İ.E. ve O.Ç. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:48
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