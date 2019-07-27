Sahte pos ile vatandaşın kart bilgilerini çalan dolandırıcı yakalandı

Antalya’da herhangi bir bankaya ait olmayan pos cihazı kullanarak müşterilerin banka kart bilgilerini kopyalayan ve dikkat çekmemek için müşterilere sahte slip çıktısı veren şüpheli M.Ç. yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçları kapsamında çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya’da restoran ve kafe tarzı işyerlerinden, internet ve telefon aracılığıyla verilen siparişlerin teslimatına aracılık eden moto-kurye (paket servisçisi) elemanının, siparişleri teslim ederken ödeme sırasında herhangi bir bankaya ait olmayan pos cihazı kullanarak müşterilerin banka kart bilgilerini kopyaladığı, dikkat çekmemek için müşterilere sahte pos slip çıktısı verdiği anlaşıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.Ç. isimli şahıs Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Şahsın yapılan ev aramasında bir adet pos cihazı, bir adet cep telefonu ve bir adet flash bellek ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, şüpheli şahıs M.Ç. Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.