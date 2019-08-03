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Sahte polisler, 100 bin TL’likziynet eşyası dolandırdı, gerçek polise yakalandı

Elazığ’da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir anneyi evden uzaklaştıran, ardından da küçük kızını kandırıp 100 bin TL’lik ziynet eşyası dolandıran 7 şüpheli polisin çalışması ile yakalandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:25
Sahte polisler, 100 bin TL’likziynet eşyası dolandırdı, gerçek polise yakalandı

Elazığ’da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir anneyi evden uzaklaştıran, ardından da küçük kızını kandırıp 100 bin TL’lik ziynet eşyası dolandıran 7 şüpheli polisin çalışması ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da 7 şüpheli birlikte hareket ederek, bir anneyi telefon yöntemiyle evden uzaklaştırıldıktan sonra evin küçük kızını kandırarak 100 bin TL’lik ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptı. Olayın polise intikal etmesinin hemen ardından çalışmaya başlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, şüphelileri tespit etti. Tespit edilen A.E., F.Ç., M.Y., H.H.Ş., İ.T., M.S. ve onlarla hareket eden 1 şahıs düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dolandırıcılık yöntemiyle alınan cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altınlardan yapılmış bileklik, inci, altın kolyeler, altın bileklik ve yüzük ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.


Öte yandan dolandırıcıların taktiğinin yine aynı olduğu öğrenildi. Dolandırıcılardan bir şahsın aileden birini aradığı ardından da kendini polis olarak tanıtıp, "Senin TC kimlik numaran kötü niyetli insanların eline geçmiş, senin adına kredi çekiliyor, sana yardımcı olacağız. Ayrıca, kızını başka bir okula verelim, gittiği okul iyi değil” gibi ifadeler kullanıp evden uzaklaştırdığı belirlendi. Ailenin evden uzaklaşmasının ardından, şüphelilerden bir diğerinin eve gelerek evde bulunan yaşı küçük kız çocuğuyla polis gibi konuşarak, "Sizi dolandırmaya çalışıyorlar, ben araştırma için geldim, annenin bilgisi var evde altınlar varmış getir” ifadeleri ile kandırıp 100 bin TL’lik ziynet eşyasını dolandırdığı ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:25
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